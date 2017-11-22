У пологовому, як вдома. В Україні йдуть назустріч прихильникам домашніх пологів

Домашні пологи в Україні досі були явищем підпільним.

Оскільки медпрацівникам офіційно не дозволяється їх приймати, а запит від жінок на такі пологи є, цим займаються так звані "духовні акушерки" – часто люди взагалі без медичної освіти.

Нерідкі ситуації, коли у випадку ускладнень вони навіть бояться відвезти породіллю до лікарні й розповісти працівникам пологового, що ж насправді трапилося. Адже тоді доведеться визнати свою незаконну діяльність.

У київському пологовому будинку №5 втомилися боротися з цим явищем і вирішили налагодити контакт і з домашніми акушерками, і з жінками, які обирають пологи вдома.

21 листопада тут презентували проект "Природні пологи під захистом пологового", що має вивести "духовних акушерок" у легальну площину, при потребі допомогти їм отримати медичну освіту, дати їм свободу при веденні пологів у межах стаціонару або, при потребі, надати породіллі максимальну допомогу при пологах вдома.

ЧОМУ ЖІНКИ НАРОДЖУЮТЬ ВДОМА?

Незважаючи на всі ризики домашніх пологів, число їх прихильниць не зменшується.

Основні причини, з яких жінки приймають таке рішення, – це бажання народити максимально природно і в максимально комфортному середовищі.

Незважаючи на всі ризики домашніх пологів, число їх прихильниць не зменшується.

Фото belchonock/Depositphotos

Тобто без зайвої стимуляції, невиправданих медикаментів, катетерів у вену, вільно обираючи найбільш зручне положення, в оточенні людей, яким жінка довіряє. Вдома можна народжувати і під музику, і при свічках, і у воду, звівши до мінімуму будь-які стресові фактори.

Чому це важливо?

Тому що саме в комфортному й розслабленому стані, без шуму й яскравого світла, в оточенні близьких людей, у породіллі виробляється "гормон любові й прив'язаності" окситоцин, який відіграє провідну роль у пологовій діяльності.

А "стресовий" гормон адреналін, навпаки, пригнічує вироблення окситоцину і, як наслідок, сповільнює пологову діяльність, і її доводиться стимулювати медикаментозно.

Що, на думку всесвітньо відомих борців за природні пологи на зразок доктора Мішеля Одена, може мати негативні наслідки для матері й для дитини. Зокрема, порушувати лактацію та впливати на психомоторний розвиток новонародженого.

У пологових же будинках рідко беруть до уваги ці "високі матерії", розглядаючи жінку й її дитину суто з біологічної, а не психологічної точки зору.

Про акушерське насильство в українських реаліях вже багато писалося й говорилося. У 2016-му році був навіть флешмоб #ГодіМовчати в соцмережах, тоді жінок закликали анонімно ділитися травматичним досвідом пологів.

Не розуміючи всіх ризиків домашніх пологів або свідомо їх приймаючи, деякі жінки намагаються знайти не лікаря в пологовому будинку, а "духовну акушерку", яка і пологи вдома прийме, і зіграє роль доули – психологічної помічниці в пологах.

У ЧОМУ СУТЬ ПРОЕКТУ?

На першому поверсі пологового №5 облаштована спеціальна кімната, куди відтепер можна прийти зі своєю акушеркою, яка не є працівником пологового, і народити лише в її присутності.

Тут затишно, світло, стоїть шведська стінка, фітбол – великий м'яч, на якому добре переносити перейми, і навіть ванна для прихильників пологів у воду або просто для розслаблення на переймах.

На першому поверсі пологового №5 облаштована спеціальна кімната, куди відтепер можна прийти зі

своєю акушеркою. Для збільшення натисніть на світлину

Для участі в цій програмі вагітна має стояти на обліку при пологовому №5.

"Та людина, яка прийматиме пологи, приходить до нас із цією жінкою, яка в неї повірила і її обрала.

А ми вже цю жінку дивилися, у нас є всі її дані, і наші лікарі готові в будь-яку секунду допомогти, якщо щось піде не так, як треба. Якщо пологи проходять фізіологічно – нас там нема", – пояснює головний лікар пологового Михайло Макаренко.

У пологовому №5 готові запропонувати свою підтримку навіть тим жінкам, які, попри всі аргументи, все ж наполягають на тому, щоб народжувати саме вдома.

Для цього жінка, яка стоїть на обліку, має поставити лікарів до відома, що такі пологи будуть проведені.

Головний лікар пологового Михайло Макаренко

Він наголошує, що пологи – процес дуже непередбачуваний, і ускладнення можуть виникати за лічені хвилини. Тому важливо, щоб поряд були фахівці, готові прийти на допомогу.

"Вони нас сповіщають, і наша бригада лікарів сидить, готова в будь-яку секунду виїхати за адресою, вони вже пробивають, як туди краще доїхати.

Якщо навіть є тенденція, що щось буде не так, вже машина з цими лікарями (неонатолог, акушерка, акушер-гінеколог і анестезіолог), під'їжджає і стоїть біля квартири.

Якщо все закінчилось добре, ми чекаємо годину-півтори, розвертаємося і їдемо", – зазначає Макаренко.

Разом з тим, на питання про вартість таких послуг головний лікар чітко не відповів.

"Ви провокатор. У нас взагалі нема грошей, ми їх не любимо. Нема у нас послуг, забудьте про це питання", – сказав він.

НЕ БОРОТИСЯ, А СПІВПРАЦЮВАТИ

Заступник головлікаря пологового будинку №5 Дмитро Говсєєв розповідає, що лікарі десятиліттями боролися з таким явищем як домашні пологи.

"Коли приїжджаєш додому, бачиш калюжу крові... Добре, якщо всі живі. Але бувало й не так. І часто доводилося спочатку боротися за життя, а потім з'ясовувати стосунки з тими, хто це допустив", – згадує він.

"Тепер ми прийшли до висновку, що абсолютно марно боротися з цим, як ми вважали, злом. Напевно, потрібно сідати за круглий стіл.

Ми перші простягнули руку, щоб люди, які це практикують, прийшли до нас. І вони прийшли, вони нам повірили", – говорить Говсєєв.

Михайло Макаренко та його заступник Дмитро Говсєєв з мамою трьох. Фото "Факти"

У коментарі "Українській правді. Життя" на питання, чи кожна акушерка може звернутися до пологового будинку для участі в проекті, заступник головного лікаря відповів: "Так, якщо вона хоче і готова співпрацювати, ми приймаємо всіх".

При цьому пологовий будинок гарантує невтручання в процес пологів без крайньої необхідності.

За його словами, жінка може обирати будь-яке положення під час пологів.

"Я вважаю, що жінка повинна сама обрати те, що їй подобається. Ми повинні розповісти, що можна так, а можна так.

Бо багато хто вважає, що народжувати можна тільки на спині з упором ногами. Це неправда, народжувати можна як завгодно. Більше того, лікар, коли він спробує провести пологи не так, як його вчили в інституті, зовсім інакше все це сприймає", – говорить Говсєєв.

Він вважає, що вертикальні пологи набагато зручніші для жінки.

"Так, це незручно для лікаря, тому що лікарю потрібно стати перед жінкою на коліна. Ну й що? Перед жінкою і треба стояти на колінах для того, щоб допомогти", – відзначає заступник головлікаря.

У той же час, він не бачить якихось переваг пологів у воду для матері або дитини, але зазначає, що такі пологи теж можуть бути проведені, якщо жінка зробить такий вибір.

"Із ссавців тільки два види народжують у воду – кит і дельфін, але вони там і живуть.

Однак нічого страшного від пологів у воду теж не буде. Головне, щоб це було під пильним наглядом медичного працівника", – робить висновок Говсєєв.

"Нічого страшного від пологів у воду не буде. Головне, щоб це було під пильним наглядом медичного

працівника", переконує лікар. Фото lucidwaters/Depositphotos

ЖІНКА НЕ ПОВИННА ПРИХОВУВАТИ НАМІР НАРОДЖУВАТИ ВДОМА

Заступник головного лікаря також розповів "Українській правді. Життя" докладніше про варіант, коли жінка народжує вдома, а лікарі пологового будинку про це знають і готові надати допомогу.

"Ми хочемо постаратися переконати жінку, щоб вона народжувала тут. Якщо це не вдається, то в медичному закладі повинні знати, що вона є, і жінка й особа, що її супроводжує, повинні знати, куди їм бігти в разі чого", – говорить він.

За словами Говсєєва, світова практика свідчить, що є частина жінок з нульовим ризиком, які можуть народжувати вдома.

Він підкреслює, що, стоячи на обліку, жінці не потрібно приховувати від лікаря, що вона збирається народжувати вдома.

"Займати страусину позицію, що ми не знаємо про домашні пологи і знати не хочемо, і якщо вона народжує вдома, то це її проблеми – це вже вчорашній день", – говорить заступник головного лікаря.

"Чому раніше були ситуації, що домашні акушерки привозили жінку в пологовий будинок і тікали?

Тому що знали, що тут зустрінуть відповідним чином – за руки схоплять, будуть кудись тягти. Все, цього вже немає. Ніхто не буде говорити: "Як же вам не соромно", – запевняє Говсєєв.

ПРОЕКТ МОЖЕ БУТИ ВПРОВАДЖЕНО В МАСШТАБІ КРАЇНИ

У той же час, він закликає розділяти функції акушерки і доули.

Акушерка – це медичний працівник, який має відповідну ліцензію.

А доула – це скоріше психологічна помічниця, і однієї тільки доули для проведення пологів мало.

Потрібно розуміти, що акушерка і доула це різні профілі діяльності. Фото Kzenon/Depositphotos

"Ми разом зараз працюємо, в тому числі, над створенням правової бази, над тим, як згодом провести навчання, підготовку, елементарну сертифікацію таких акушерок.

Лікар же кожні 5 років проходить акредитацію, отримує нову категорію або підтверджує свою стару, а домашні акушерки не виключено, що взагалі не мають освіти", – відзначає він.

Лікар вважає, що домашні акушерки іноді не хочуть отримувати медичну освіту саме з тієї причини, що, відповідно до законодавства, юридичну відповідальність за ускладнення при проведенні домашніх пологів може нести тільки медичний працівник.

"Із правової точки зору вони в чомусь мають рацію, тому що, не маючи освіти, ти не можеш відповідати за результат, ти просто "поруч сидів". Але є ж і інший суд, не тільки людський", – підкреслює він.

За словами Говсєєва, 5-й пологовий будинок виступив з ініціативою такого проекту і сподівається, що його може бути згодом запроваджено в масштабі країни.

"Ми поки напрацьовуємо документи... Якщо ця концепція буде прийнята в масштабі країни, то я сподіваюся, що там вже буде чітко обумовлено, які пологи можуть проходити вдома, а які повинні бути обов'язково в лікувальній установі, які тільки з акушеркою, а де повинен бути і лікар обов'язково", – говорить він.

ДОМАШНІ АКУШЕРКИ МАЮТЬ ЗАСЛУЖИТИ ДОВІРУ ЛІКАРІВ

У 5 пологовому будинку нещодавно вже пройшли перші пологи, в яких брала участь відома домашня акушерка з 20-річним досвідом роботи Надія Зелена. На цих пологах разом з нею були присутні і медичні працівники.

Але, оскільки Надія має медичну освіту, вона в подальшому може приймати пологи сама в стінах пологового будинку в рамках експериментальної програми.

"Я ще колись давно приходила з бажанням співпрацювати з 5 пологовим будинком.

На той момент розташування сил було таке, що з нами боролися, тому співпрацювати ніхто не став. Зараз ситуація змінилася", – розповіла вона в коментарі "Українській правді. Життя".

Надія вважає, що керівництво пологового будинку видало великий вотум довіри домашнім акушеркам, оскільки ще не знає їх кваліфікацію.

"Потрібно приходити, зустрічатися, потрібно заслужити цю довіру", – говорить вона.

На думку Зеленої, вагітній варто консультуватися з лікарями пологового будинку про можливість народжувати вдома. Якщо немає протипоказань, пологовий будинок дасть такий дозвіл.

Вона також закликає домашніх акушерок приєднуватися до програми, яку пропонує пологовий будинок, і здобувати освіту акушерки на базі пологового будинку, якщо її ще немає.

"Приходьте, зустрічайтеся, нас тут ніхто не вбиває. Далі можна буде легально працювати, це цивілізований шлях", – вважає вона.

Поки ініціатива 5 пологового будинку не має аналогів в Україні.

Зараз потрібно перевірити на практиці, чи будуть "духовні акушерки" виходити з тіні й брати участь в програмі. Але головне – чи будуть самі жінки обирати такий варіант, зважуючи всі ризики.

Тому що, якщо запит з їхнього боку буде не тільки на домашню атмосферу, а й на безпеку пологів, акушерки змушені будуть здобувати освіту, підвищувати кваліфікацію і поєднувати прагнення до природності з перевагами сучасної медицини. Зараз для цього відкриваються всі можливості.

Катерина Тищенко, УП

Титульне фото nata-lunataD/Depositphotos