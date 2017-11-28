У 2018-му "Доступні ліки" від шлунку, депресії та для вагітних будуть безкоштовними

Програма отримання безкоштовних ліків або медпрепаратів із невеликою доплатою "Доступні ліки" у 2018 році розшириться ще для 3 захворювань.

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За цією програмою можна буде отримати ліки від хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, депресивних станів та для здоров’я матері і дитини під час вагітності, повідомляє МОЗ.

За даними Центру медичної статистики МОЗ, кожен 6 українець страждає на захворювання органів травлення. Понад 850 тисяч громадян у 2016 році мали виразку шлунку або 12-ти палої кишки.

За результатами дослідження експертів Міжнародного медичного корпусу, 4 з 10 основних причин інвалідності у світі спричинені розладами психічного здоров’я.

До 2030 року депресія стане третьою найбільш поширеною хворобою в країнах з низьким доходом і другою – з середнім.

Дані Центру медичної статистики МОЗ свідчать про те, що кожна 4 вагітна жінка страждає на анемію. У 2016 році понад 98 тисячам майбутніх матерів було діагностовано цю патологію.

Тому МОЗ планує забезпечити хворих по 3 нових нозологій 9 МНН: для лікування виразки і хронічних гастроентерологічних патологій, депресивних станів та анемії вагітних у першому триместрі.

За попередніми підрахунками спеціалістів, включення цих захворювань обійдеться бюджету близько 300 мільйонів гривень.

Також у проекті постанови передбачено додати ще по одній дієвій речовині для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями та діабетом ІІ типу – "Лозартан" і "Глібенкламід".

"З нового року ми долучаємо до програми відшкодування державою вартості лікарських засобів ще 3 групи захворювань. Ключовими критеріями їх включення є тягар хвороби, динаміка захворювання, розповсюдження та ефективність лікування на амбулаторній ланці", – зазначив заступник міністра Роман Ілик.

Урядова програма "Доступні ліки" діє з квітня 2017 року.

У цьому році українці можуть отримувати препарати від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою.

За даними МОЗ, залежно від регіону "Доступні ліки" щомісяця отримують від 100 до 200 тисяч пацієнтів у понад 6,6 тисячах аптек.

Раніше у МОЗ звітували, що цьогоріч уже видав "Доступних ліків" на 235 мільйонів гривень.

Станом на початок жовтня 2017 року кількість аптек-учасниць програми – 6 564. Це кожна третя аптека в Україні.

Відповіді на 10 найпоширеніших запитань щодо програми "Доступні ліки" ви знайдете за лінком.

А якщо запитання ще залишаться – пропонуємо пояснення, що зміниться для українських пацієнтів уже з 1 січня 2018 року.