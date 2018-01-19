Супрун хоче підвищити відповідальність за невакцинацію

Міністерство охорони здоров'я буде ініціювати зміну законодавства, щоб передбачити додаткову відповідальність за невакцинацію.

Про це повідомила очільниця відомства Уляна Супрун під час виступу у Верховній Раді.

Уляна Супрун буде ініціювати зміну законодавства, щоб передбачити додаткову

відповідальність за невакцинацію

Вона уточнила, що "потрібно внести зміни до законів, які регламентують питання вакцинації, та посилити відповідальність за відмову від вакцинації".

"Як це зроблено в усьому цивілізованому світі", – пояснила в.о. міністра, і додала, що такі зміни будуть подаватися від Кабінету Міністрів.

Вона пояснила, що нинішній спалах захворюваності на кір виник тому, що у 2016-му році охоплення вакцинацією від кору було нижче 50%.

У 2016-му році охоплення вакцинацією від кору було нижче 50%

Уляна Супрун зазначила, що ситуація з вакцинацією вирівнюється. У 2017 році вакцинація була на високому рівні (див. таблицю), а у 2018 році, після спалаху, "тільки у столиці за один тиждень на вакцинацію прийшли 11,5 тисяч дітей".

"Наукові дані свідчать, що у разі охоплення вакцинацією не менше 95% дітей та дорослих, за місць або півтора спалахи кору можуть припинитися", – додала очільниця МОЗу.

За її даними, станом на початок року в закладах охорони здоров’я в наявності є 516 тисяч доз вакцин. Перебої із наявністю вакцин є у Кіровоградській, Рівненській, Житомирській, Одеській, Івано-Франківській областях та у Києві, для них міністерство здійснює перерозподіл вакцин з інших регіонів.

У квітні та жовтні очікуються поставки ще по 1 мільйону доз. Вирішується питання про поставку наступної партії у коротші терміни.

"Ще раз хочу наголосити на якості вакцин. Це є бельгійська вакцина, яка є прекваліфікована ВООЗом", – запевнила в.о. міністра.

Також Супрун нагадала, що ще 22 серпня 2017 року за результатами нарад у віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка був розісланий спільний лист від МОЗ та Міністерства освіти та науки, яким було рекомендовано не допускати дітей, які не мають щеплень проти кору в навчальні заклади трьох областей, де було найбільше уражених.

За оперативними даними Центру громадського здоров’я, за 2 тижні 2018 року (станом на 14 січня 2018) захворіли 1285 осіб, серед них – 429 дорослих і 856 дітей (частка дітей – 67%).

В Україні немає епідемії, а спостерігається підвищення рівня захворюваності та зареєстровані 102 спалахи у 16 регіонах станом на кінець 2017 року.

Найбільший рівень захворюваності за 2 тижні 2018 року спостерігається у Івано-Франківській (275 випадків захворювання), Чернівецькій (274 випадки), Закарпатській (194 випадки) і Одеській (157 випадків) областях.

За 12 місяців 2017 року згідно з оперативними даними Центру громадського здоров’я, в Україні зареєстровано 4782 випадки захворювання на кір (1292 випадки – дорослі і 3490 – діти).

Згідно з календарем щеплень, вакцинуватись дитині потрібно в 1 рік і в 6 років.

Більше щодо профілактики кору читайте у колонці Якою є ситуація з кором в Україні, та як уберегтися від цієї недуги?