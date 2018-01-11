Епідемії кору в Україні немає – Супрун

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11 січня 2018

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун запевняє, що зараз не йдеться про епідемію кору.

Зображення cteconsulting/Depositphotos

Про це Супрун розповіла перед початком засідання уряду, повідомляє Укрінформ.

"Є спалахи у Києві, був у таборі ромів та в цирку, але ви ніколи не знаєте, коли будуть люди довкола вас хворі, тому треба мати щеплення, щоб захистити себе та своїх дітей. Але про епідемію не йдеться", – сказала Супрун.

За її словами, ще з вересня працює штаб, який контролює ситуацію із цим захворюванням, бо був спалах кору у трьох областях, а тепер ще у столиці невеликий спалах.

"Як ви знаєте, більшість дітей, які захворіли на кір, не мали щеплення. Тому найважливішим є щеплення, бо це захищає людину від захворювання", – наголосила Супрун.

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Супрун запевнила, що у тих областях, де були спалахи хвороби, вже вакциновано майже 80% дітей, а також заборонили відвідувати дитсадки та школи без щеплення.

За даними Центру громадського здоров'я, за 11 місяців 2017 року захворюваність на кір в Україні зросла у 43 рази порівняно з 2016 роком.

Нагадаємо, станом на 10 січня у Києві зареєстровано 61 випадок захворювання на кір, із них 49 випадків – серед дітей.

Крім того, 10 січня стало відомо, що на Херсонщині на кір захворіли 2 дорослих,  у 6 – підозра.

Про це повідомив Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.

"Наприкінці грудня 2017 року - початку січня 2018 року у Херсонській області ускладнилася епідемічна ситуація із захворюваністю на кір. Субнаціональною лабораторією України з діагностики кору та краснухи підтверджено 2 випадки (захворювання на кір - ред.) у дорослих жителів м. Херсон (41 та 37 років), у яких дані про щеплення проти кору відсутні. Також підозра на кір є ще у 6 хворих, 2 з яких не щеплені", – йдеться у повідомленні центру.

КМДА на місяць закрила цирк "Кобзов", оскільки один працівник розважального закладу мав кір.

Діти, які були на виставі наприкінці грудня 2017 року, ймовірно могли заразитися саме у цирку.

Більше про статистику захворюваності на кір у столиці та регіонах шукайте за лінком.

ЩО РОБИТИ, АБИ ВБЕРЕГТИСЯ ВІД КОРУ, ЧИТАЙТЕ ТУТ.
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