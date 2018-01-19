МОЗ попереджає: не чекайте спалаху дифтерії та інших інфекцій, вакцинуйтеся

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала українців вакцинуватися, а не чекати спалахів інфекційних хвороб.

Про це вона сказала у п’ятницю, 19 січня, під час виступу у Верховній Раді.

Проти кашлюку, дифтерії та правця вакциновано менше 50%. Фото tashatuvango/Depositphotos

Очільниця МОЗ нагадала, що нинішній спалах захворюваності на кір виник тому, що у 2016-му році охоплення вакцинацією від кору було нижче 50%.

При цьому додала, що "викликає ще далі тривогу охоплення вакцинацією від інших інфекцій".

Зокрема, за її даними, станом на 1 грудня 2017 року вакцинацією від поліомієліту охоплено менше 50% дітей до 1 року.

"Проти кашлюку, дифтерії та правця також менше 50%. По БЦЖ, трохи краще, по 75%, а гепатиту В – 50%, – перерахувала Уляна Супрун.

Вакцини у регіонах є. Невже маємо чекати спалахів інших хвороб, щоб покращили охоплення вакцинацією".

В. о. міністра заявила, що необхідно посилити відповідальність за відмову від вакцинації та прийняти нову національну програму імунізації.

Вона уточнила, що таку програму вже підготовлена МОЗом, але її не можна прийняти, бо є мораторій на нові програми та немає на них фінансування.

"Прошу підтримати нову програму щодо імунізації", – звернулася очільниця МОЗу до депутатів Верховної Ради.

Про вкрай низьку вакцинацію від кашлюку, дифтерії та правця днями попереджав також лікар Євген Комаровський.

Він записав відео-звернення до батьків із закликом не чекати спалаху.

Під час епідемії дифтерії в Україні з 1991-го до 1998-го року, спричиненої низьким охопленням дітей вакцинацією та відсутністю ревакцинації дорослих, на дифтерію захворіли близько 20 тисяч людей, 696 з них померли.

Нагадуємо, що вакцинація від дифтерії призначена не лише дітям, а і дорослим.

В Україні щеплення від дифтерії дітям можна зробити безоплатно цільноклітинною вакциною проти кашлюку, дифтерії та правцю АКДП. Також наявна безкоштовна вакцина для профілактики дифтерії та правця АДП та вакцина для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигена АДП-М, яку застосовують для дорослих.

"Як і будь-який лікарський препарат, вакцини можуть викликати реакції, проте ризик померти від дифтерії набагато вищий, ніж ризик серйозної реакції на вакцину. Серйозні реакції на вакцини вкрай рідкісні. Побічні ефекти, такі як болісні відчуття і припухлість в місці ін'єкції або невелике підвищення температури, це звичайне явище", – попереджає Міністерство охорони здоров'я.

Вакцинація від дифтерії призначена не лише дітям, а і дорослим. Фото macrovector/Depositphotos

На 1 січня 2018 року в Україні наявні 2,7 млн доз вакцини АКДП, 700 тис доз АДП та 6,1 млн доз АДП-М.

За 11 місяців 2017 року 45,4% дітей віком 18 місяців отримали три дози вакцини АКДП, 38,7% дорослих захищені від дифтерії вакциною АДП-М.

Для лікування дифтерії в Україні наявні 900 доз протидифтерійної сироватки, які як гуманітарну допомогу Україна отримала наприкінці 2017 року.

Дифтерія небезпечна тим, що без негайного введення сироватки близько 50% хворих можуть померти, навіть з сироваткою залишається ризик смерті до 20%.

Інфекція передається повітряно-крапельним шляхом. Коли дифтерійна бактерія потрапляє у дихальну систему, вона виробляє токсин, що руйнує тканини дихальної системи. Захворювання проявляється у вигляді ангіни, коли у горлі утворюються плівки, що можуть ускладнювати дихання та ковтання. Токсин може спричинити:

слабкість

біль у горлі

лихоманку

набряк залоз у шиї

Токсин також може потрапити у кров і вразити серце, нирки і нервову систему.

Ускладнення від дифтерії можуть включати: