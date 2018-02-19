Україна – у трійці "лідерів" в Європі за захворюваністю на кір

Україна – у трійці "лідерів" серед європейських країн за захворюваністю на кір у 2017 році.

Перше місце в Румунії, друге – в Італії.

Фото: Luanateutzi / Depositphotos

Таку інформацію оприлюднило Європейське агентство з охорони здоров'я.

Про це з посиланням на агенцію dpa повідомляє DW.

Від захворювання на кір у 2017 році в Європі померло 35 людей, а кількість хворих збільшилась учетверо.

Загалом у 2017 році в Європі зареєстрували 21 315 випадків порівняно з 5 273 випадками минулоріч, повідомляє регіональний офіс Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Європі.

"Кожна нова людина, яка захворіла на кір у Європі, нагадує нам, що нещеплені діти та дорослі особи, незалежно від місця проживання, ставлять під загрозу людей, які не мають можливості отримати вакцинацію", – заявила директорка Європейського регіонального бюро ВООЗ Жужанна Якаб.

Найбільше випадків кору у 2017 році зафіксували в Румунії – 5 562, Італії – 5 006 та Україні – 4 767.

За даними ВООЗ, у 15 з 53 країн регіону торік зафіксували щонайменше 100 випадків захворювання на кір.

Організація наголошує, що основними причинами спалаху кору є зниження загального рівня імунітету, а також низький рівень вакцинації серед маргінальних груп населення і брак вакцин.

Високий рівень захворюваності на кір 2017 року спостерігався також у Греції, Німеччині, Сербії, Таджикистані, Франції, Росії, Бельгіі, Великобританії, Болгарії, Іспанії тощо.

Нагадаємо, 13 лютого заступник гендиректора з нагляду за інфекційними хворобами "Центру громадського здоров'я" МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що вперше з початку спалахів кору в Україні кількість хворих зменшилась за минулий тиждень, а не збільшилась.

Загалом з початку року через кір в Україні госпіталізували майже 2800 пацієнтів. П'ятеро померло.