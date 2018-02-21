За "Крок" від корупції. Що відомо про конфлікт у медуніверситеті Богомольця

Медуніверситет Богомольця у Києві "трясе" уже не перший день.

Спершу виш звинуватили у доведенні до самогубства 18-річної студентки з Туркменістану Мукаддас Насирлаєвої.

Вона звела рахунки з життям нібито через те, що заступниця декана не хотіла підписувати документ, який би дозволив їй отримати тимчасову посвідку на проживання в Україні.

Через це університет почали звинувачувати у корупції.

Не минуло й кількох днів, як ректорку Катерину Амосову відсторонили від посади, а під стіни Міністерства охорони здоров'я вийшли нібито її прихильники, частина з яких не впускає на робоче місце призначеного в.о. ректора Михайла Захараша.

Що насправді відбувається у головному медвиші країни, з’ясовувала "Українська правда. Життя".

"ХОЧУ РОЗКАЗАТИ, ЯК ВСЕ БУЛО НАСПРАВДІ"

20 лютого МОЗ оголосило про відсторонення ректорки Катерини Амосової і директорки Центру тестування МОЗ Ірини Балух.

Офіційна причина: керівництво вишу не розпочало переговорну процедуру та не уклало договір з Центром тестування на проведення ліцензійних іспитів "Крок", зірвавши проведення екзамену.

"Крок" – це ЗНО для медиків, наразі єдиний в Україні незалежний механізм оцінки їхніх знань.

Не минуло й кількох годин після відсторонення Амосової та оголошення перевірки вишу, як під стіни МОЗ прийшов натовп студентів нібито на підтримку ректорки.

Під стіни МОЗ прийшов натовп студентів нібито на підтримку ректорки. Фото Evgeniy Gonchar

– Це виглядає як якийсь фарс. 20 лютого усіх старост нашого курсу запросили зігнати студентів на мітинг, який був під МОЗом. Ніхто не пішов, – розповідає студентка 5 курсу вишу Саша Барчук. – Але побачили, хто там на фото: студпарламент. В Україні таке майже у всіх вишах: студпарламент – це "підмазані люди".

Староста групи одного з факультетів вишу на правах анонімності розповів УП, що отримав дзвінок з деканату за проханням ректорату:

– Сказали, що потрібно йти до МОЗ, брати студентів, там буде мітинг проти Центру тестування. Нам тоді було відомо лише про зрив "Кроку".

УП вдалося поспілкуватися зі студенткою, яка була на протесті.

– Я хочу анонімно розказати, як все було насправді, – розповідає третьокурсниця, якій зірвали складання "Кроку". – Я і студенти мого курсу, яких знаю особисто, дізнались про відсторонення Амосової лише коли приїхали під МОЗ і почули це у мікрофон.

Тоді ми зрозуміли, що стоїмо не заради "Кроку". Скасування тесту було лише інструментом, щоб нас туди заманити.

Ми хотіли добитись "Кроку", дізнатись, коли він буде, пришвидшити процес підписання усіх папірців, і отримати відповіді на питання, що сталося.

Мене образило і зачепило, що я не писала "Крок". Але ще більше зачепило, що нас використали.

Питаємо, хто організував акцію.

– Була ініціатива з боку старост, голови студпарламенту. Нас усіх спочатку хотіли везти під МОЗ, але цього не сталося, добирались самі.

Приїхали, а плакати уже готові. Нам сказали, що є час до першої години дня. Хто встановлює ці рамки? – обурюється дівчина.

НЕ ПРОПУСТИТИ НОВОГО В.О. РЕКТОРА НА РОБОЧЕ МІСЦЕ

Цей час – перша дня – дивно співпадає з тим, коли близько 30 студентів заблокували ректорат.

12:50. Саме тоді, за словами в.о. ректора Михайла Захараша, він не зміг потрапити на робоче місце.

Близько 30 студентів заблокували ректорат. На першому плані 5-курсник Сергій Суровцев,

голова студради стоматологічного факультету

– Ректорат заборонив пропускати у приміщення, нас спочатку охорона не пропустила, а потім ще й студенти заблокували.

Багатьох з них я знаю. Один взагалі не відвідував заняття, але отримав і модуль, і на дошці пошани університету з незрозумілих причин. Ті студенти, які сьогодні прийшли – не ті, які хочуть вчитися, а ті, які користуються позитивним відношенням окремих керівників університету, – переконує Захараш.

Його слова підтверджує шестикурсниця Ксенія Михайлюк:

– Студенти, які блокували ректорат – кишенькові люди Амосової. Минулої осені сфальсифікували вибори до студпарламенту, жодні легальні методи тоді не допомогли мені та іншим активістам проконтролювати виборчий процес. Так студпарламент очолив Костянтин Ковалішин. Саме він і його заступниця Айнур Багірова були в ректораті.

Вона наголошує, що студпарламент входить до складу конференції трудового колективу, а вона приймає рішення про звільнення ректора, наприклад.

– У нас є ректор, якого ми вибрали законно за рішенням трудового колективу. Такого ректора, як зараз нам пропонує міністерство, ми не хочемо і не допустимо, – заявляє 5-курсник Сергій Суровцев, голова студради стоматологічного факультету.

Хоча за законодавством МОЗ не повинне питати дозволу у студентів на призначення в.о. ректора на час перевірки – це не вибори.

Суровцев переконує, що керівництво вишу зробило усе, щоб "Крок-1" відбувся.

Хто ж насправді зірвав тестування в університеті Богомольця?

Хто тоді зірвав тестування? Студенти кивають на директорку Центру тестування МОЗ, яка нібито 19 лютого обіцяла їм, що тест проведуть.

Її відсторонили з посади, як і Амосову. УП намагається з нею зв’язатися, але її телефон не відповідає.

Інша студентка обурюється, що в.о. вибрали не зі складу ректорату.

– У нас багато проректорів, і будь-хто з них міг би виконувати обов’язки, – переконує.

Коли протестувальники розблокують вхід? Кажуть: "Коли призначать в.о. ректора, який задовольняє всіх нас".

"ЗАХАРАШ НЕ ЗЛЯКАВСЯ"

В.о. ректора – професор кафедри хірургії №1, очолював її 14 років.

Чому МОЗ обрав саме Захараша, пояснює заступник міністра охорони здоров’я і голова комісії, яка перевірятимеш виш, Олександр Лінчевський:

– За законом, ми мали право обрати в.о. з-поміж науково-педагогічних працівників університету. Михайло Захараш був не єдиною кандидатурою, але в цій ситуації не злякався і дав згоду, це важливий нюанс.

Вся освітня система вибудувана так, що викладачі, професори бояться відкритого протесту до керівництва.

Катерину Амосову тимчасово замінили на Михайла Захараша, але останнього не пускають

на робоче місце студенти

У ректораті також зустрічаємо народну депутатку Світлану Заліщук.

– Я зайшла в університет поговорити з ректором, всі на своїх місцях, але у своїх кабінетах, закриті, чути, що розмовляють, ходять коридорами, але як бачать мене, забігають і зачиняють двері, – розповідає депутатка.

І додає: студенти звернулися до неї і розказали про корупційні оборудки у виші.

Заліщук розповідає про виявлені різними відомствами порушення у виші на кілька мільйонів гривень, з повним документом можна ознайомитись за посиланням.

За її словами, якщо Амосова не погоджується з рішенням МОЗ, вона може вирішити питання законним способом – звернутися до суду.

Через те, що в.о. ректора не пропускають на робоче місце, викликали поліцію.

Начальник відділу превенції Шевченківського управління поліції Києва пояснив УП, що правоохоронці лише фіксують, що відбувається та приймають заяву.

За його словами, єдиний можливий вихід – домовитися зі студентами або подати до суду.

ГОЛОВНІ АРГУМЕНТИ АМОСОВОЇ ТА ВІДПОВІДЬ МОЗ

Під час усіх цих перепитій, між протестом під МОЗ і блокуванням ректорату, свою прес-конференцію давала Катерина Амосова.

З тремтячими руками і надривом у голосі вона поклала провину за зрив тестування на заступника міністра Олександра Лінчевського.

Мовляв, її відсторонення – це "розправа" за відмову здійснити протиправні дії.

1 Аргумент Амосової №1 Лінчевський нібито тиснув на Амосову, щоб вона розірвала безоплатну угоду, підписану попереднім ректором, і перейшла на оплату послуг Центру тестування. – Це питання річної давності, коли Центр тестування фізично перебував на території університету Богомольця, і між ними були домовленості. Це було до нашої каденції. Рік тому ми перемістили центр тестування в нове приміщення МОЗ і зобов’язали укласти договори. Всі їхні минулі справи залишилися у минулому, – пояснює Лінчевський. Тобто "ціною" за безкоштовне проведення тестування було приміщення на території університету. 2 Аргумент Амосової №2 Зрив тестування створили штучно, а університет не міг перераховувати "МОЗівській структурі" (Центру тестування при МОЗ) кошти поза тендером, через це її змушував порушити закон заступник міністра Лінчевський. – Є закон про закупівлі і є різні форми закупівель, – реагує заступник міністра. – У цьому випадку закупівля через тендер неприйнятна, бо ми маємо лише одного постачальника послуг. Відповідно, це має бути укладання договорів. Все, крапка. Університет свідомо порушує законодавство. Лінчевський вважає дії Амосової атакою на "Крок". Мовляв, тест здадуть не всі, бо він незалежний, а це означає, що "купити" диплом стане якщо не неможливо, то набагато важче. 3 Аргумент Амосової №3 Катерина Амосова також виступила проти призначення в.о. ректора Михайла Захараша. Мовляв, півроку має з ним відкритий конфлікт, він писав на неї скарги до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Служби безпеки України Василя Грицака. – Я протестую щодо маніпуляцій з головою комісії і в.о. ректора, від якого залежить, які документи комісії надати, а які ні, – сказала ректорка. У розмові з УП Захараш розповів, що написав лише одне офіційне звернення у грудні 2017 року до радника президента Ігоря Смішка. Син Захараша працює професором кафедри у виші. Йому скоротили термін обрання на посаду з 5 років до 6 місяців. Захараш називає це свавіллям і вважає, що Амосова "розправляється" з його сином, бо вважає, що в.о. причетний до акцій проти неї. Хоча це не так, каже новопризначений в.о. ректора.

Станом на 10 ранку ректорат досі заблокований. Ані члени комісії з перевірки, ані в.о. ректора не можуть потрапити всередину.

Тим часом 21 лютого по обіді буде ще одна акція протесту студентів. Цього разу – проти корупції у виші.

Ми продовжуємо відстежувати цю історію.

Ірина Андрейців, УП