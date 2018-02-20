В медуніверситет Богомольця не пускають нового в.о. ректора

Нового в.о. ректора Михайла Захараша не пускають на робоче місце в Національний медичний університет імені Богомольця.

Про це повідомляє журналіст "Української правди. Життя".

"Студенти (які перекрили вхід Захарашу, – УП.Життя) кажуть, що не хочуть допускати в.о. ректора, бо він їх не влаштовує", – зазначає журналіст.

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Студенти не хочуть допускати в.о. ректора

Кажуть, він їх не влаштовує

До медвишу приїхала поліція

До медвишу приїхала поліція, але патрульні лише спостерігають за діями близько 30-ти студентів.

Зранку 20 лютого Міністерство охорони здоров'я відсторонило від обов'язків ректора медуніверситету Богомольця Катерину Амосову.

Офіційна причина: зрив ліцензійного іспиту для студентів-стоматологів "Крок 1. Стоматологія".

Амосова каже, що на неї тиснув заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський і вважає, що її відсторонення – це "розправа" за відмову здійснити протиправні дії.

Студенти у зриві "КРОК 1" звинувачують Центр оцінювання МОЗ, а ректорат і ректор, за їх словами, "зробили усе для того, щоб тестування провели".



Нового в.о. ректора Михайла Захараша не пускають на робоче місце Катерини Амосової

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Цікаво, що днями у медвиші розгорівся інший скандал, через суїцид 18-річної студентки медуніверситету Богомольця Мукаддас Насирлаєвої університет почали звинувачувати у корупції.

Адвокат родини Насирлаєвих та очільник діаспори туркменського народу Ровшанбек Розметов у Facebook заявив, що деканат з роботи з іноземними студентами вчасно не подав документи Мукаддас у міграційну службу для отримання посвідки тимчасового проживання.

Мовляв, заступниця декана Тетяна Тимохіна порвала заяву дівчини і повідомила їй, що нічого підписувати не буде.

Виш звинувачують у доведенні студентки до самогубства.

Київська місцева прокуратура №9 розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення до самогубства.

Наразі тіло дівчини ще не знайшли, столичні водолази продовжують пошукові роботи.

"Українська правда. Життя"