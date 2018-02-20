Відсторонена ректорка медвишу Богомольця заявила про тиск з боку МОЗ. Реакція відомства

Ректор медуніверситету Богомольця Катерина Амосова, яку відсторонило з посади Міністерство охорони здоров'я, звинувачує відомство у цькуванні.

Мовляв, її примушував порушити закон заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський.

Про це Амосова розповіла на брифінгу у вівторок, 20 лютого, у Києві.

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Її адвокат Валентин Гвоздій повідомив, що вони готують заяву до НАБУ.

Фото: hromadske.ua

ЩО ВІДБУЛОСЯ

Зранку 20 лютого Міністерство охорони здоров'я відсторонило від обов'язків ректора медуніверситету Богомольця Катерину Амосову.

Офіційна причина: зрив ліцензійного іспиту для студентів-стоматологів "Крок 1. Стоматологія".

Студенти-стоматологи НМУ стали єдиними серед 13 медвишів, для яких не відбувся ліцензійний іспит.

Керівництво вишу не розпочало переговорну процедуру та не уклало договір з Центром тестування на проведення ліцензійних іспитів "Крок", зірвавши проведення обов'язкового ліцензійного іспиту, заявили у МОЗ.

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ЯК ЦЕ ВІДСТОРОНЕННЯ РЕАГУЄ РЕКТОР БОГОМОЛЬЦЯ

Катерина Амосова вважає, що її відсторонення – це "розправа" за відмову здійснити протиправні дії.

Мовляв, на неї тиснув заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський, щоб вона розірвала безоплатну угоду, підписану попереднім ректором, і перейшла на оплату послуг центру тестування.

– Під час цих перемовин в присутності мого проректора і адвоката Лінчевський тиснув на мене. Казав, якщо я як ректор не підпишу розірвання безоплатної угоди і започаткування платної, то ця угода буде розірвана іншим ректором, – стверджує керівниця вишу. – Це був шантаж, що поки Амосова не розірве співпрацю про безоплатне і не підпише договірну, студентам не видадуть сертифікатів і виставимо це так, що Амосова не виконує контрактні обов'язки.

За її словами, зрив тестування створили штучно, а університет не міг перераховувати "МОЗівській структурі" (Центру тестування при МОЗ) кошти поза тендером.

Мовляв, коли в університету закінчилася безоплатна угода і виш оголосив тендер, у ньому не взяв участі Центр тестування при МОЗ. В цьому нібито винен і Центр тестування, і безпосередньо Лінчевський.

Тут нібито діють корупційні схеми.

Амосова також заявила, що головою комісії, яка перевірятиме виш, є Олександр Лінчевський. Вона назвала це порушенням її прав.

І виступила проти призначення в.о. ректора професора Михайла Захараша.

– З ним півроку маю відкритий конфлікт, він писав на мене скарги до міністрів Авакова і Грицака. Я протестую щодо маніпуляцій з головою комісії і в.о. ректора, від якого залежить, які документи комісії надати, а які ні, – сказала ректорка.

ЯК НА ОБВИНУВАЧЕННЯ РЕАГУЄ МОЗ

Під час брифінгу Олександр Лінчевський відповідав максимально сухо.

– Корупція в медицині починається з корупції у медичному університеті. КРОК є чи не єдиним інструментом контролю медосвіти. З усіх медуніверситетів єдиний не забезпечив проведення іспиту, – сказав заступник міністра.

Він декілька разів наголосив, що Катерину Амосову відсторонили саме через зрив тестування.

– МОЗ неодноразово надсилало листи з рекомендаціями співпрацювати з Центром тестування для укладення договорів для проведення ліцензованого інтегрованого іспиту, – додав заступник міністра.

– Перевірка (вишу – УП.) ймовірно включатиме й роботу з іноземними студентами. Комісія перевірятиме діяльність університету в цілому, – відреагував Лінчевський на запитання щодо резонансного самогубства іноземної студентки Мукаддас Насирлаєвої.

Він також додав, що інформацію щодо порушення законодавства ще у трьох університетах уже передана до правоохоронних органів.

"Українська правда. Життя" намагається розібратися у ситуації.