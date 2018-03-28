Супрун обіцяє "гарячу лінію" по медреформі. Запам'ятайте цей номер

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пообіцяла урядову "гарячу лінію", куди можна буде телефонувати з питаннями по медреформі.

Про це Супрун заявила на засіданні уряду.

" Готуємо команду урядової "гарячої лінії", щоб могли дзвонити на номер 1545", – сказала очільниця МОЗ.

Коли саме "гаряча лінія" запрацює, вона не уточнила.

Кампанія з вибору свого сімейного лікаря розпочнеться у понеділок, 2 квітня, і триватиме безстроково.

ІНСТРУКЦІЯ: ЯК ОБРАТИ ТЕРАПЕВТА, ПЕДІАТРА, СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ З 2 КВІТНЯ

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