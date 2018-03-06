Амосову знову відсторонили з посади ректорки медуніверситету Богомольця – МОЗ

Міністерство охорони здоров'я знову відсторонило ректорку Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Катерину Амосову.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Конфлікт між Амосовою та МОЗ розпочався ще 20 лютого. Фото: УНІАН та РБК

1 березня суд відновив ректорку на посаді до початку розгляду її позову до МОЗ по суті.

Офіційна причина відсторонення Амосової – зрив ліцензованого іспиту "Крок" для студентів-стоматологів.

20 лютого також створили комісію для перевірки усіх обставин справи.

21 лютого комісія затребувала від НМУ та Центру тестування надати копії наявної документації про підготовку та організацію проведення "Кроку" в НМУ.

"Протягом більш ніж тижня роботи комісії адміністрація НМУ фактично блокувала її роботу, не надаючи необхідні документи та не допускаючи членів комісії в ректорський корпус НМУ.

Лише на 9 день роботи комісії Катерина Амосова з'явилася на засідання та надала копії матеріалів щодо процедури проведення екзамену та співпраці з Центром тестування", – повідомляє МОЗ.

Зважаючи на значний обсяг документів, МОЗ продовжить роботу комісії ще на два тижні – до 23 березня.

Впродовж цього періоду Катерину Амосову знову відсторонили від посади.

Її обов'язки виконуватиме перший проректор – Ярослав Цехмістр, який підтримував Катерину Амосову і навіть виходив на прес-конференцію на її підтримку.

Фото Олександри Амосової, hromadske.ua

Одне з його основних завдань тепер – забезпечити проведення ліцензійних іспитів "Крок" в НМУ.

Нагадаємо, що перше рішення МОЗ про її відсторонення Катерина Амосова назвала незаконним і заявила, що заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський намагався змусити її порушити закон, погрожуючи звільненням.

Того ж дня представники студентського самоврядування заблокували вхід у ректорат, не допускаючи до роботи призначеного в.о. ректора Михайла Захараша.

Деталі про ці перипетії можна почитати за лінком.

25 лютого на підтримку ректора Катерини Амосової оголосили безстроковий страйк.

Страйккомітет вимагав поновлення ректора на посаді та відсторонення від обо'язків в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

На сторінці страйккому також було сказано, що причина пропуску навчальних занять на період страйку буде вважатися поважною, а студентам дозволять відпрацювати їх під час подальших поточних занять та підсумкових модульних контролів.

До страйккомітету увійшли студпарламент, студентський профком, ГО "Студентська довіра", декани та проректори, профспілковий комітет університету.

Під оголошеннями страйккому та НМУ студенти обурювались зривом занять через страйк.

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МОЗ і МОН закликали не допустити зриву навчального процесу.

Центральні корпуси вишу були зачинені на ланцюги.

Зачинені ланцюгами корпуси вишу

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що це не страйк студентів та викладачів, а саботаж деяких членів адміністрації та деканів НМУ.

Через страйк в університеті Богомольця і зупинку навчального процесу студентів до себе закликали клініки "Борис" та Спіженко, Revival Institute for Future, а також Інституті фізіології НАН.

28 лютого страйк-комітет Національного медичного університету імені О. О. Богомольця оголосив про припинення безстрокового страйку через 2 дні після його початку.

1 березня Окружний адміністративний суд Києва відновив Катерину Амосову на посаді ректора. Скан рішення розміщений на офіційному сайті вишу.

Своєю ухвалою суд призупинив пункт 3 наказу МОЗ "Про проведення перевірки", розгляд справи по суті відбудеться згодом.