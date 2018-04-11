МОЗ запевняє, що лікарів в країні не бракує і їм вже можуть достойно платити

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11 квітня 2018

Про тотальний брак кадрів у медичній галузі наразі не йдеться.

МОЗ запевняє, що лікарів в країні не бракує. Фото Syda_Productions/Depositphotos

У цьому запевняє Міністерство охорони здоров'я.

За даними відомства, "число медпрацівників у країні впродовж останніх кількох років залишається відносно стабільним: у державних і приватних медзакладах працює близько 186 тисяч лікарів".

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МОЗ уточнює, що за останні роки число лікарів дещо збільшилося – з 185 945 у 2014 році до 186 178 у 2017 році.

"Про тотальний брак кадрів не йдеться… Головне завдання на сьогодні – не збільшити число медиків, а забезпечити якісну медичну допомогу на усіх рівнях і достойну зарплату медикам", – зазначають у МОЗі.

Відомство нагадує, що вже цього року заклади первинної меддопомоги, які автономізуються і увійдуть у реформу, зможуть отримувати пряме фінансування від держави через Національну службу здоров'я України за кожного пацієнта і вільно розпоряджатись коштами.

"Це означає, що тарифні сітки заробітної плати для медиків будуть скасовані: заклади отримують можливість самостійно визначати розмір виплат і достойно мотивувати лікарів", – пояснюють в міністерстві.

Реформування моделі фінансування медичних установ спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги розпочнеться вже наступного року.

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