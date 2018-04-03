У Львові відклали початок підписання декларацій з сімейними лікарями

Влада Львова відклала початок підписання декларацій пацієнтів з сімейними лікарями через юридичну невизначеність процесу.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я львівської міськради Володимир Зуб, передає Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні немає жодного документу, який би регламентував діяльність системи e-Health, окрім роз'яснень та заяв з боку Міністерства охорони здоров'я. Тому зараз ми проводимо юридичні консультації, щоб не помилитися і дотримати законодавства", – сказав Зуб журналістам.

За його словами, насамперед мова йде про захист персональних даних пацієнтів, і зараз "немає юридичного документу, який дає головному лікареві гарантію, що всі дані пацієнтів будуть надійно захищені".

Володимир Зуб повідомив, що комісія міської ради відібрала дві компанії – Healthy UA та "Доктор Елекс" – системи, які можуть використовувати медзаклади Львова для підключення до загальної системи E-Health.

Чиновник повідомив, що станом на 2 квітня жоден медзаклад Львова не заєстрований в E-Health.

Втім, за його словами, процес розпочався, і до кінця тижня можуть зареєструвати усі медзаклади, які беруть участь у першому етапі реформи.

Нагадаємо, процес підписання декларацій з сімейними лікарями, педіатрами та терапевтами розпочався в Україні 2 квітня.

Фактично, це старт активної фази медреформи очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун.