Після затримки у Львові таки починають обирати своїх лікарів

Мешканці Львова таки почнуть обирати своїх сімейних лікарів, педіатрів та терапевтів та підписувати з ними декларації.
Процес розпочнеться 6 квітня, повідомила у своєму Twitter в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
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"Щойно завершила розмову з начальником управління охорони здоров‘я міста Львів Володимиром Зубом: заклади міста зареєструвалися в системі eHealth, лікарі готові і від сьогодні починають підписувати декларації з пацієнтами", – написала очільниця МОЗ.
Щойно завершила розмову з начальником управління охорони здоров‘я міста Львів, Володимиром Зубом: заклади міста зареєструвалися в системі eHealth, лікарі готові і від сьогодні починають підписувати декларації з пацієнтами. Крок за кроком #медреформібути— Уляна Супрун (@usuprun) 6 квітня 2018 р.
Нагадаємо, станом на 2 квітня жоден медзаклад Львова не був заєстрований в E-Health, повідомляв Володимир Зуб.
Тоді ж влада Львова відклала початок підписання декларацій пацієнтів з сімейними лікарями "через юридичну невизначеність процесу".
"На сьогодні немає жодного документу, який би регламентував діяльність системи e-Health, окрім роз'яснень та заяв з боку Міністерства охорони здоров'я. Тому зараз ми проводимо юридичні консультації, щоб не помилитися і дотримати законодавства", – сказав Зуб журналістам.
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За його словами, насамперед мова йде про захист персональних даних пацієнтів, і зараз "немає юридичного документу, який дає головному лікареві гарантію, що всі дані пацієнтів будуть надійно захищені".
Володимир Зуб повідомив, що комісія міської ради відібрала дві компанії – Healthy UA та "Доктор Елекс" – системи, які можуть використовувати медзаклади Львова для підключення до загальної системи E-Health.
Тоді Зуб сказав, що процес реєстрації медзакладів у системі уже розпочався, і до кінця тижня можуть зареєструвати усі медзаклади, які беруть участь у першому етапі реформи.
Процес підписання декларацій з сімейними лікарями, педіатрами та терапевтами розпочався в Україні 2 квітня.
Фактично, це старт активної фази медреформи очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун.
Що змінює медреформа з 2 квітня, як, хто і коли має підписати угоду з медиками, чи треба поспішати, які обов'язки виконуватиме лікар "первинки" та як тепер зміниться виклик лікаря додому, читайте за посиланням.
Що таке електронна система охорони здоров'я (E-health), що вона дає пацієнтам, лікарям та медзакладам, можна почитати тут.