Після затримки у Львові таки починають обирати своїх лікарів

Мешканці Львова таки почнуть обирати своїх сімейних лікарів, педіатрів та терапевтів та підписувати з ними декларації.

Процес розпочнеться 6 квітня, повідомила у своєму Twitter в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Щойно завершила розмову з начальником управління охорони здоров‘я міста Львів Володимиром Зубом: заклади міста зареєструвалися в системі eHealth, лікарі готові і від сьогодні починають підписувати декларації з пацієнтами", – написала очільниця МОЗ.

Щойно завершила розмову з начальником управління охорони здоров‘я міста Львів, Володимиром Зубом: заклади міста зареєструвалися в системі eHealth, лікарі готові і від сьогодні починають підписувати декларації з пацієнтами. Крок за кроком #медреформібути — Уляна Супрун (@usuprun) 6 квітня 2018 р.

Нагадаємо, станом на 2 квітня жоден медзаклад Львова не був заєстрований в E-Health, повідомляв Володимир Зуб.

Тоді ж влада Львова відклала початок підписання декларацій пацієнтів з сімейними лікарями "через юридичну невизначеність процесу".

"На сьогодні немає жодного документу, який би регламентував діяльність системи e-Health, окрім роз'яснень та заяв з боку Міністерства охорони здоров'я. Тому зараз ми проводимо юридичні консультації, щоб не помилитися і дотримати законодавства", – сказав Зуб журналістам.

За його словами, насамперед мова йде про захист персональних даних пацієнтів, і зараз "немає юридичного документу, який дає головному лікареві гарантію, що всі дані пацієнтів будуть надійно захищені".

Володимир Зуб повідомив, що комісія міської ради відібрала дві компанії – Healthy UA та "Доктор Елекс" – системи, які можуть використовувати медзаклади Львова для підключення до загальної системи E-Health.

Тоді Зуб сказав, що процес реєстрації медзакладів у системі уже розпочався, і до кінця тижня можуть зареєструвати усі медзаклади, які беруть участь у першому етапі реформи.

Процес підписання декларацій з сімейними лікарями, педіатрами та терапевтами розпочався в Україні 2 квітня.

Фактично, це старт активної фази медреформи очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун.