Відтепер лікарі виписуватимуть рецепти за новими правилами – МОЗ

В Україні вступили в дію нові вимоги до виписки рецептів на усі ліки, крім наркотичних та психотропних, та медвироби.

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Головні зміни стосуються нормативного регулювання впровадження електронного рецепту.

Поки електронний рецепт поступово впроваджується, лікарі заповнюватимуть нові поля на паперових бланках.

Крім того, нові правила дають право виписувати рецепти лікарям, які здійснюють медичну практику як фізичні особи-підприємці.

Відтепер рецепти на усі ліки, крім психотропних і наркотичних, мають містити таку інформацію:

найменування закладу охорони здоров’я або ПІП ФОП;

адреса закладу охорони здоров’я або ФОП;

код ЄДРПОУ/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків;

реквізити ліцензії на медичну практику або рішення органу ліцензування.

Червоний штамп "Вартість підлягає відшкодуванню" замінено на нове додаткове поле у рецепті: "Джерело фінансування".

У ньому мають зазначити назву урядової або муніципальної програми для пільгового відпуску лікарських засобів.

Це поле в електронному рецепті дозволить чіткіше контролювати виконання урядових та регіональних програм.

У відомостях про пацієнта лікар повинен зазначити прізвище, ініціали та вік пацієнта, а також номер його амбулаторної чи стаціонарної картки. Номер картки поєднуватиме історію лікування пацієнта з усіма даними про нього в системі E-health. Також він допоможе уникнути плутанини у разі, якщо різні пацієнти матимуть однакові імена та дату народження.

Назва лікарського засобу зазначається латинською мовою за назвою діючої речовини (міжнародною непатентованою назвою).

Нові вимоги стосуються лише рецептурних бланків Ф-1, тобто тих, що призначені для виписки загальнодоступних препаратів.

Заклади охорони здоров’я можуть використовувати стару форму паперового рецепту Ф-1 з червоною печаткою "Вартість підлягає відшкодуванню", поки ці бланки не закінчаться.

Нові вимоги до рецепту не розповсюджуватимуться на рецепти на препарати інсуліну, допоки до електронного реєстру пацієнтів, що потребують інсулінотерапії, не внесенуть необхідні технічні зміни.

Нагадаємо, електронний рецепт – це цифровий аналог рецептів на паперових бланках.

У ньому буде вказано, хто виписав рецепт та яку активну речовину призначено пацієнтові.

Такий рецепт підписуватиметься електронним підписом.

Цей документ одразу потраплятиме в систему, де його можуть побачити провізори.

Пацієнт отримуватиме СМС-повідомлення з номером рецепту, який треба назвати в аптеці. Доступ до електронної системи рецептів буде обмежений.