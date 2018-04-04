В Україні почнуть виписувати електронні рецепти уже наступного місяця

Уже наступного місяця, у травні 2018 року, у п'яти містах України пацієнтам почнуть виписувати електронні рецепти.

Про запуск пілотного проекту на засіданні уряду розповіла в.о. міністр охорони здоров'я Уляна Супрун.

Електронні рецепти від медиків почнуть отримувати пацієнти Вінниці, Дніпра, Івано-Франківська, Черкас та Бахмута.

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"Плануємо, що до кінця року по всій країні працюватимуть електронні рецепти", – сказала Супрун.

За її словами, система працюватиме просто: лікар заноситиме у комп'ютер чи планшет дані до електронного реєстру для пацієнта та діючу речовину, і ставитиме свій електронний підпис.

Пацієнт отримуватиме смс-код, потім в аптеці показуватиме його фармацевту, і отримуватиме ліки.

Нагадаємо, 2 квітня почалася кампанія з вибору свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта.

По суті, це офіційний старт активної фази медреформи команди очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун.

Ми самі для себе зможемо обрати терапевтів, педіатрів чи сімейних лікарів, заклади яких підключились до електронної системи охорони здоров’я.

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Чи є медзаклад у системі, ви можете запитати у лікаря, в реєстратурі або самостійно перевірити ТУТ. Прописка ніякої ролі не відіграє. Йдемо туди, куди хочемо.

Це стосується також і студентів. Тепер їм необов'язково іти в студентську поліклініку, вони можуть підписати декларацію у будь-якому зручному для них місці.

Дітей може обслуговувати не лише педіатр, а й сімейний лікар, уточнюють у МОЗ.

Якщо обраного медзакладу в електронній системі ще немає, ви можете зачекати, поки він підключиться до неї, або піти туди, де процес уже налагоджений.

Якщо згодом ви зрозуміли, що вам не сподобався ваш лікар, або ви знайшли кращого чи просто переїхали – ви можете будь-коли укласти декларацію з іншим терапевтом, педіатром чи сімейним лікарем.

Детально про кампанію можна почитати за посиланням.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО У МЕДЗАКЛАДІ ВІДМОВИЛИ ВАМ У ПІДПИСАННІ ДЕКЛАРАЦІЇ