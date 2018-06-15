В Україні з'явиться обов'язкове ліцензування лікарів – Супрун

В Україні з 2020 року розпочнеться професійне ліцензування лікарів.

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Про це повідомила очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун.

Змінити систему навчання і доступу до професії лікаря МОЗ планує на законодавчому рівні до кінця 2018 року.

Професійну ліцензію отримуватимуть по закінченню вищого навчального закладу студенти, які вступили на медичні спеціальності у 2016 році.

З 2020 по 2024 рік ліцензування мають отримати і ті лікарі, які вже працюють.

Для цього їм потрібно буде скласти іспит і отримати визнання ліцензії від країн Європейського Союзу, від США, Канади, Японії та Ізраїлю.

Кожні 2-3 роки лікарі матимуть поновлювати свою ліцензію, показуючи, яке післядипломне навчання вони пройшли та як підвищують свою кваліфікацію.

"Є лікарі, які лікують за міжнародними протоколами та користуються повагою. А є такі, які взагалі не повинні мати права називати себе лікарем.

Наразі немає механізму, який дозволив би це контролювати.

За таких умов пацієнтам важко зрозуміти, як знайти свого сімейного лікаря.

Надання професійного ліцензування має вирішити цю проблему", – зазначає Супрун.

За її словами, для пацієнта лікар з ліцензією – це лікар, який склав незалежне тестування за міжнародними стандартами, який не припиняє вчитися, який має право займатися медичною практикою і не має скарг, що могли б призупинити дію ліцензії.

Крім того, кожен лікар матиме особисте медичне портфоліо, яке включатиме історію його медичної практики, у тому числі й скарги пацієнтів чи інших лікарів.

Нагадаємо, від цього року всі вступники на медичні спеціальності повинні мати мінімум 150 балів з усіх предметів ЗНО.