МОЗ не може отримати повну стенограму з Рахункової палати – заступник Супрун

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан на своїй сторінці у Facebook виставив аудіозапис засідання, що відбулося 15 травня.

На ньому заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський відповідав на питання аудиторів щодо щодо ефективності використання бюджетних коштів, виділених на лікування онкохворих українців за кордоном.

– Задля недопущення різних інтерпретацій заяв Лінчевського було ухвалено рішення також оприлюднити аудіозапис його виступу, щоб громадськість могла з ним ознайомитися і не виникало жодних питань, – заявив у своєму пості Валерій Пацкан.

При цьому Рахункова палата чомусь оприлюднила лише скандальний уривок з цитатою "Це рак! Вони помруть, вони всі помруть".

Повний аудіозапис досі недоступний публіці, тому досі не можна впевнено сказати, у якому контексті Лінчевський сказав ці слова і чи такою є їхня суть.

У коментарі "УП.Життя" Лінчевський сказав, що у нібито повній стенограмі, яку поширила голова Комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець, чомусь немає запитань, які Лінчевському ставила Рахункова палата.

Тому вона не може бути повною.

15 травня заступник міністра надіслав голові Рахункової палати Валерію Пацкану лист з проханням надати повну стенограму засідання.

Втім, за словами Лінчевського, відповідь МОЗ досі не отримало.

Зранку 6 червня Рахункова палата надіслала повний аудіозапис засідання Рахункової палати "Українській правді. Життя". Про його зміст ми повідомимо найближчим часом.

Нагадаємо, раніше на офіційному сайті МОЗ Лінчевський вибачився за емоційні вислови, неприпустимо невдало використані під час його доповіді для опису проблеми, що зачіпає надто чутливі питання для пацієнтів.

Пізніше він прокоментував свій виступ у Рахунковій палаті.