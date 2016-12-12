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572 дітей Донбасу всиновили з 2014 року – Мінсоцполітики

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12.12.2016
Фото Professor25/Depositphotos
572 дитини з Донецької й Луганської областей були всиновлені, починаючи з 2014 року.

Таку статистику дає Міністерство соціальної політики, повідомляють "Українські новини".

Загалом, протягом згаданого періоду у Донецькій області всиновлено 445 дітей, а в Луганській – 127.

Протягом 2014 року прийомні батьки взяли 305 дітей, в 2015 – 134 й до листопада 2016 року – 133 дитини.

Із 572 дітей, 446 всиновили громадяни України, а 126 іноземці.

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Дітей-сиріт до самостійного життя готуватиме добровільний наставник

Усього в період з 2014 року до листопада 2016 року в Україні сім'ї отримали 5 477 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки.

З них українці всиновили 4 266 дітей, а іноземці – 1 211.

Раніше повідомлялося, що дітей-сиріт до самостійного життя готуватиме добровільний наставник.

Готуватимуть наставників центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у співпраці з громадськими організаціями.

Наставник може навчити підопічного найпростішим побутовим речам: як готувати їжу, прати й прасувати; пояснити, звідки беруться гроші і як правильно планувати бюджет, як обирати товари в магазині; розповісти, куди звертатися для отримання медичної допомоги.

Усього в період з 2014 року до листопада 2016 року в Україні сім'ї отримали 5 477 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки. Фото Professor25/Depositphotos

Мінімальні зобов'язання, які бере на себе наставник – це відвідувати дитину раз на тиждень протягом години впродовж року.

Наставника може мати дитина віком від 0 до 18 років. Насамперед наставництво орієнтовано на дітей середнього і старшого шкільного віку.

Наставниками може бути більшість дієздатних осіб віком від 18 років. Винятки – ті ж самі, що для усиновлювачів. Вони прописані в статті 212 Сімейного кодексу.
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