Зураб Аласанія назвав нові імена у команді реформ Суспільного мовлення

Обраний очільник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів про команду, яка втілюватиме реформу Суспільного мовлення в Україні.

Зураб Аласанія розповів про команду, яка втілюватиме реформу Суспільного мовлення в Україні. Фото ua.ejo-online.eu

"Зараз можна точно назвати трьох людей. Директором дирекції програм запропоновано бути Дарії Юровській. Вона вже працювала на Першому. Генеральним продюсером радійної платформи буде Дмитро Хоркін. Також це Микола Ковальчук. Правда, я бачу його маркетологом, а він бачить себе в окремому великому проекті. Окрім того, я чекаю пропозицій від самої команди, від правління. Як тільки вони пройдуть, вони почнуть добирати для команди генпродюсерів своїх напрямів", – розповів Аласанія в ефірі Громадського Радіо.

За словами Зураба, Наглядова рада може відхилити частину правління, яку він представить і тоді може бути ще один конкурс.

"Першими кроками буде обрання голів усіх обласних філій, плюс ключові речі тут, в Києві. Далі – просто робота. На Наглядовій раді я сказав, щоб вони не мали завищених очікувань. Я назвав весну наступного року, але я думаю, що картинка трохи зміниться вже восени", – додав Аласанія.

Перед виборами голови ПАТ "НСТУ" Зураб Аласанія представив голів правління суспільного мовника.

Стало відомо, що Роман Вінтонів відповідатиме за суспільно-політичний напрям контенту. Саша Кольцова – за розважальний напрям контенту.

Юрій Макаров – за просвітницький напрям. Микола Чернотицький – за розбудову регіональної структури.

Інна Гребенюк працюватиме із правовим забезпеченням змін.

Нагадаємо, 10 квітня Зураба Аласанію було обрано головою правління ПАТ "НСТУ".

Із стратегією Аласанії щодо розвитку суспільного мовлення можна ознайомитися за лінком.