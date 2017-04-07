Бійки дівчат у Чернігові: учасниці записали відео, одній загрожує відрахування

Доки у міськраді Чернігова відбувалася нарада щодо резонансного побиття школярки, його учасниці записали кілька відео, у першому з яких перепросили у побитої дівчини, а в другому – заперечували свою причетність до бійки.

Одна із дівчат, причетних до інциденту, що збурив соцмережі, створила нову сторінку ВКонтакте, де опублікувала кілька звернень.

Одне починається словами: "Так, ми бидло".

Крім того, виявилося, що чернігівських школярок били не троє, а четверо дівчат, повідомляє місцеве видання Високий Вал.

Про це 7 квітня, під час прес-конференції заявив начальник ГУНП в Чернігівській області Едуард Альохін.

"Не буду говорити про деталі слідства. Але там фігурують три неповнолітні і одна повнолітня", – сказав Альохін.

Повнолітня учасниця – студентка ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка. Вона навчається на викладачку молодших класів.

Ректорат університету ініціює її відрахування.

За словами проректора з науково-педагогічної та виховної роботи ЧНПУ ім. Шевченка Анатолія Тимошенка, загалом керівництво університету схиляється до думки, щоб відрахувати студентку, адже її вчинок заплямував репутацію вишу.

Остаточне рішення щодо відрахування студентки буде прийнято в понеділок, 10 квітня.

Разом із тим, у міськраді Чернігова 6 квітня через інцидент скликали нараду з директорами шкіл, де навчаються фігуранти відео, психологом та керівництвом управління освіти, повідомляє місцеве видання.

За словами психологині Наталії Волинець, яка провела розмови із учасницями конфлікту, за торговим центром, де сталася бійка, розташований "тихий район", де збираються школярі.

"На тому місці напередодні бійки, 1 квітня, всі були напідпитку (у підлітків там схованка), і всі ці розбірки – це наслідки алкоголю. А їхнє продовження відбулося 2-го числа", – повідомила Волинець.

Одна із активних учасниць бійок на відео – учениця 8-го класу 29-ї школи Чернігова. Дівчинка виховується у неповні родині, має лише матір.

"Дівчина вона досить звичайна. Навчається середньо. Але може через середнє навчання вона не може себе реалізувати. Крім того, вона трохи емоційно нестабільна. Відповідно і оцінки коливаються від 1 до 10, від 11 до 2", – повідомила директорка школи №29 Галина Совєтова.

Щодо подальшої долі неповнолітньої, то зі школи її не виключатимуть, адже таких повноважень дирекція не має.

У підсумку вирішено посилити роботу правоохоронних органів як на вулицях міста.

Нагадаємо, 5 квітня у Facebook з'явилися два відео, на яких декілька дівчат у Чернігові жорстоко лупцюють школярок.

Повідомлялося, що приводом для бійки став мобільний телефон, який хотіли забрати у жертв побиття.

Знущання над дівчатами знімали на телефони та заохочували інші підлітки, які спостерігали за цим.

Місцева поліція проводить розслідування за фактами побиття, всіх причетних опитали у присутності педагогів та батьків.

Кримінальне провадження, відкрите за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб), винних за яким карають обмеженням волі на термін до 5 років або позбавленням волі на термін до 4 років.

Крім того, повідомлялося, що напередодні бійки, у якій постраждала 15-річна дівчина Поліна, побили її хлопця.