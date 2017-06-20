Президента Могилянки просять пояснити, як на акцію проти насилля пройшли 40 радикалів

Учасники акції "Ні насиллю в університеті!", проведенню якої 14 червня протидіяли близько 40 агресивно налаштованих молодиків, написали публічне звернення до президента Національного університету "Києво-Могилянська академія" Андрія Мелешевича із проханням пояснити, як радикали потрапили на територію вишу та чи відповідатимуть за це.

14 червня на території другого плацу Києво-Могилянської академії мала відбутися акція "Ні насиллю в університеті!", приводом для якої стали неоднозначні висловлювання викладача Факультету правничих наук Олексія Курінного щодо студенток, які складають іспити з його предмету.

Фото facebook.com/OleksiyKurinniy

"До одної організації в КМА звернулася дівчина, яка стверджувала, що стала жертвою сексуальних загравань Курінного. Її колежанки приходили, наскільки я розумію з цим до адміністрації, але отримали відмову у допомозі з безпекою. Таким чином, дівчинка відмовилася публічно висловлюватися на цю тему через страх, – написала студентка Могилянки Любов Галан на Facebook.

Читай також: Акція проти насильства у Могилянці не відбулася через насильство

Її колежанки промоніторили сторінку Курінного знайшовши там дописи, що мають явні ознаки порушення корпоративної етики і сексизму. Зробили листівки, розвішали їх по Могилянці (уточню, що дана розклейка відбулася вже майже місяць тому) і вирішили зробити відкриту акції проти того, що університет не має системи повідомлення про сексуальні домагання викладачів і загалом ігнорує будь-які прохання боротися за таку систему".

Акція не відбулася – на територію академмістечка потрапили близько 40 радикально налаштованих молодиків. За свідченнями учасників протесту проти насилля в Могилянці, їх привів аспірант НаУКМА Михайло Кублій (керівник організації "Український студент").

"Нападники погрожували активісткам вчинити над ними сексуальне насильство і силою намагалися "вручити квіти", які вони принесли з собою.

Через загрозу насильства з їхнього боку учасникам довелося зупинити акцію і піти. Поліція, яку вони викликали, прибула тільки за 40 хвилин і "не знайшла порушень", – повідомляв український офіс Amnesty International.

Наступного дня, 15 червня, на тому ж місці студенти зібралися на акцію "Хто тут без пірсинга", щоб висловитися проти інциденту, який стався у стінах університету.

Студенти зібралися на акцію "Хто тут без пірсинга". Фото ukraine.politicalcritique.org

Поява радикально налаштованих молодиків у стінах університету викликала обурення не лише у причетних до могилянської спільноти. За словами учасниць акції, серед них був і депутат "Свободи", який брав участь у протесті проти "КиївПрайду-2017".

Київський осередок "Правого Сектору" одразу після акції 14 червня опублікував на Facebook допис, у якому було сказано, що "феміністки, комуністи та антифа влаштували буквально цькування викладача-патріота Олексія Курінного у Києво-Могилянській академії за його принциповість, національну позицію, традиціоналізм, захист сімейних цінностей та активну підтримку політики декомунізації".

До посту було додане відео й запитання, чи не впізнають прихильники організації когось із дівчат-учасниць акції на ньому.

Одна із дівчат, які прийшли на другий плац 14 червня, щоб підтримати антинасильницьку акцію в НаУКМА, розповіла "Українській правді. Життя", що юнаки також особисто погрожували протестантам і обіцяли "їх знайти".

"Я прийшла на акцію тому, що відчувала тиск з боку окремих викладачів. Сексизм та дискримінація останнім часом в Академії стали нормою. Натомість, зіштовхнулась з націоналістами, які оточили мене, називали комуністкою, ображали, виганяли з плацу – і це все у присутності викладачів, охорони та, що найважливіше, керівника відділу по роботі зі студентами Юрія Глигала, які ніяк не реагували, а просто спостерігали", – поділилася учасниця акції.

14 червня на території другого плацу Києво-Могилянської академії мала відбутися акція "Ні насиллю в університеті!". Фото ukraine.politicalcritique.org

Поліція, що прибула за викликом не знайшла жодних правопорушень, а серед тих, хто захищав учасниць акції від нападок були викладачі кафедри політології Володимр Кушніренко та Валентин Якушик.

Викладач, поведінка якого стала поштовхом до проведення акції, свою причетність до інциденту заперечував.

Пізніше Курінний опубілкував звернення до могилянської спільноти, у якому назвав згадані події тиском на себе, замовною провокацією та конфліктом, якого можна було уникнути.

"У своєму житті я ніколи не чинив ані насильства, ні сексуальних домагань, бо я поважаю всіх жінок. Мій іронічний допис кількарічної давнини, що мав висвітлити неупередженість викладача, не мав злого наміру, проте викликав зворотну реакцію.

Моя відповідь була помилкою. Я визнаю, що ці висловлювання і будь-які аналогічні висловлювання, що я робив до та після цих постів у Facebook були некоректні і неприпустимі з боку викладача. Я не бажав завдати будь-якої шкоди комусь з моїх студентів. І тому приношу щирі вибачення своїм колишнім студентам за збентеження і моральну шкоду, завдану моїми суперечливими, неприпустимими висловлюваннями", – написав викладач у Facebook.

Адміністрація Києво-Могилянської академії також відреагувала на події, про якій йшлося раніше.

В університеті була створена спеціальна комісія, до складу якої увійшли представники адміністрації, Студентської колегії, викладачів. Вона розбиратимкться у тому, яким чином Могилянка стала ареною "з’ясування стосунків" між організаціями, що вважають себе ідеологічними опонентами.

"Комісії доручено з’ясувати обставини подій та підготувати рекомендації щодо порядку організації масових заходів в НаУКМА і доступу до цих заходів осіб, які не є членами спільноти НаУКМА, а також щодо розробки та впровадження політики університету у сфері протидії сексуальним домаганням", – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці вишу у Facebook.

Учасники ж акції вважають, що створена комісія все зводить до конфлікту студенток та викладача Курінного, не зважаючи на дивну історію появи чоловіків, які не є студентами чи взагалі причетними до Академії.

"У тому то й річ, що комісія з рослідування, яка була створена, вважає, що акція дівчат ("Ні насильству в університеті!") була незаконною, вже є завуальовані натяки у бік організаторок про відрахування. Але ігнорується питання про дуже агресивних чоловіків на території КМА", – розповіла одна із учасниць.

Щоб зрушити справу, ініціативна група "Ні насиллю в університеті!" опубілкувала відкритого листа Президенту НаУКМА Андрію Мелешевичу.

Вони просять пояснити, яким чином на територію НаУКМА у середу, 14 червня о 13 годині потрапило декілька десятків агресивно налаштованих осіб та чи відповідатиме хтось за цькування, яких зазнали студенти під час акції.

Активісти також збирають підписи під відкритим зверненням.