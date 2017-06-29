29 червня почалася реєстрація на вступну кампанію-2017. Що варто знати абітурієнту

Починаючи із 29 червня абітурієнти мають створити електронні кабінети на сайті електронної бази з питань освіти, за допомогою яких подаватимуть заяви на вступ до вищих навчальних закладів.

Із 29 червня абітурієнти можуть створювати електронні кабінети для подачі заяв у виші. Фото racorn/Depositphotos

"Усі вступники на денну й заочну форму навчання мають подати заяву в електронній формі, окрім тих, хто вступає за квотами та тих, хто має розбіжності у ПІБ, громадянстві, в атестаті та сертифікаті ЗНО", – розповіла Оксана Бєлік, директорка ДП "Інфоресурс", до повноважень якого належить забезпечення електронної реєстрації абітурієнтів.

Для тих випускників шкіл, які не мають доступу до інтернету та не можуть самостійно створити собі електронний кабінет та додати у нього всю необхідну інформацію, у приймальних комісіях університетів діятимуть спеціальні пункти, у яких надаватимуться такі послуги.

Джерело: mon.gov.ua. Для збільшення натисніть на зображення

"Ніхто не скасовував "правило першого дня", коли всі хочуть якнайшвидше зареєструватися для подачі заяв. Я б цього не рекомендувала робити. В абітурієнтів є час і 29 червня не обов'язково це робити, оскільки до 12 липня (дня старту прийому заяв від вступників у виші – УП) ще є час. Майже два тижні на реєстрацію електронного кабінету – це достатньо. Дані опрацьовуються швидко, протягом дня", – додала Бєлік.

Для реєстрації електронного кабінету абітурієнту потрібно ввести електронну пошту, номер телефона, дані сертифікатів ЗНО та рік, у який вони отримані, оскільки цьогоріч до вишів можна вступати за сертифікатами 2016 та 2017 років.

Крім того, потрібно додати серію, номер та середній бал атестату, а також відскановану копію його додатка.

Після реєстрації кожен, хто ї пройшов, отримує логін та пароль доступу до особистого кабінету, у якому також потрібно буде додати копію кольорової фотокартки (формату *jpg (*jpeg), максимальний розмір файлу – 1 Мб).

Під час заповнення усіх потрібних документів в електронному кабінеті, вступник також може додати копію відзнак за участь у міжнародних олімпіадах, Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх.

У кабінеті вступника фіксуються всі його дані, конкурсні пропозиції, а також подані заяви.

"В електронному кабінеті вступник також може перевірити статус своїх заяв після подачі. Їх є кілька: зареєстрована заява, прийнята до розгляду, допущена до конкурсу. Наприклад, якщо абітурієнт помітив, що помилився або має вагання щодо вибору спеціальності, до моменту реєстрації у ВНЗ заяви, він може скасувати її. Але якщо заяву вже зареєстровано – вона скасовується без можливості її поновити", – розповіла Бєлік.

Нагадаємо, цього року кожен вступник може подати 9 заяв на 4 спеціальності.

Їхній прийом розпочнеться 12 липня і триватиме до 18:00 26 липня.

МОН не обмежує кількість ВНЗ – це можуть бути заяви як до одного вишу, так і 9 – у різні університети. Однак встановлено ліміт на спеціальності – не більше 4.

Раніше міністр освіти Лілія Гриневич пояснювала такий вибір потребою профорієнтації випускників шкіл.

Крім того, подаючись на ту чи іншу спеціальність, навпроти кожної із заяв, які вступники подаватимуть через електронний кабінет, потрібно буде вказати пріоритет від 1 до 9.

1 – це така спеціальність у певному виші, на якій студент хоче навчатися передовсім. Далі до 9 – за спадним принципом.

Джерело: mon.gov.ua. Для збільшення натисніть на зображення

При внесенні інформації в поля електронного кабінету, потрібно бути дуже уважним.

Згідно з Порядком подання та розгляду заяв вступників, якщо приймальна комісія вишу виявить технічну помилку, зроблену під час внесення даних до бази, може прийняти рішення та анулювати електронну заяву до моменту встановлення статусу "Рекомендовано до зарахування".

Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після чого той може подати нову заяву на цю ж спеціальність до цього ж вищого навчального закладу.

Детальніше з умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2017 році можна ознайомитися у наказі МОН.

У разі виникнення запитань, абітурієнт може подивитися розділ "Запитання-відповіді" на сайті електронної бази з питань освіти, звернутися за телефоном (044) 239-86-18 чи написати на електронну пошту ez@inforesurs.gov.ua.

Джерело: mon.gov.ua. Для збільшення натисніть на зображення

Наталія Вуйтік, УП