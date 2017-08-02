Проблеми вступників, які втратили бали за олімпіади, вирішать індивідуально – МОН

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2 серпня 2017

У частини абітурієнтів дійсно могли зникнути бали за олімпіади і Малу академію наук України.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки на запит "Української правди. Життя".

Фото:Depositphotos

Радниця міністра фінансів України Оксана Макеєва повідомила у Facebook, що її доньці Анастасії не зарахували законні 10 балів за під час вступу до вишу.

"База не підтягнулась, тому вам не зарахують законні 10 балів при вступі до університету", – так відповідає МОН призерам Всеукраїнських олімпіад і чинним членам Малої академії наук України, – написала Макеєва. – Помилка "бази" означає опуститись у рейтинговому списку університету приблизно на 400 людей. Ці 10 балів вирішальні".

У відповідь на запит "Української правди. Життя" директор департаменту МОН Олег Шаров розповів:

"Ми припускаємо, що у деяких випадках система могла не врахувати ці 10 балів. Найчастіше це може бути пов'язано з тим, що у відповідних вступників за час, поки вони брали участь в олімпіадах, конкурсах МАН, складали ЗНО, отримували атестат, змінювались певні персональні дані. Можливо, прізвище, ім'я, по батькові, абощо.

Звісно, права цих людей не можуть бути порушені. Їм потрібно звернутись до Міністерства освіти та науки, їх питання індивідуально розглянуть і ухвалять законне рішення".

У прес-службі МОН нас запевнили, що абітурієнти, які у сумі з втраченими 10 балами могли пройти на бюджет, державне місце не втратять.

Їй знайдуть додаткове бюджетне місце, оскільки розрахований алгоритм це дозволяє.

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Нагадаємо, 1 серпня списки вступників, рекомендованих до зарахування, опублікували пізніше, ніж обіцяли.

Причина: наприкінці минулого тижня під час верифікації МОН – завершального етапу перевірки достовірності даних вступників – виявили масові випадки необґрунтованого присвоєння приймальними комісіями вишів сільського коефіцієнту. Тому виші попросили додатковий час для перевірки правильності даних.

18 липня перший заступник міністра освіти на науки Володимир Ковтунець розповів, що через збій в системі ЄДЕБО зникли 40 тисяч заяв абітурієнтів

17 липня через проблеми з е-кабінетами абітурієнтам дозволили паперові заяви. Вони мали на це лише два дні.
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