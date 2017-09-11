Корупція – це… Реальні тюремні строки, штрафи та звільнення

Нехай усі герої вигадані, та всі сюжети – впізнавані. Так можна резюмувати численні коментарі до коміксів "Корупція – це", котрі гуляють мережею.

Це все – історії з нашого з вами життя.

І нехай хтось ретроградно наполягає, що, мовляв, корупція це "вищі ешелони, вагони та міліони", ми з вами знаємо: корупція починається з дрібниць, із замовчання, з зажмурювання очей, з малодушного "ну то що ж, так завше було, всі так роблять".

У попередніх частинах проекту "Корупція – це" було 7 історій.

Там юристи ILF та експерт YouControl розповідали про ситуації з неправомірними подарунками і конфліктами інтересів та говорили про те, чому так важливо повідомляти про корупційні злочини.

У цьому тексті ще 4 історії про декларації, перешкоджання слідству, зловживання службовим становищем та "вуалі" для неправомірної вигоди.

ІСТОРІЯ ВОСЬМА. СЕСТРА І ДЕРЖАВНА ЛІСОПИЛКА

Поборотися за гарного працівника завжди варто. Та чи варто робити це з порушенням закону і штрафом?

Припустимо, ви директор державної лісопилки, а ваша сестра все життя мріяла керувати бородатими лісорубами.

"Ця історія – прекрасний тест на адекватність, – вважає керуюча партнерка ILF Тетяна Гавриш. – Я знаю людей, які абсурдною у цьому сюжеті вважають можливість існування жінки-бригадирки лісопилки.

Та ні, друзі, жінка може робити будь-яку роботу, а от справді абсурдно – робити вигляд, що конфлікт інтересів через родинні зв’язки – то дрібничка, про яку можна нікому не говорити".

Родичі-привиди – кому потрібні і як знайти

Інша справа, говорить юристка, що інколи такі сестри стають "бригадирками-привидами". Керує підрозділом насправді хтось інший, а родичці капає державна пенсія.

"Буває, що такий родич-привид, призначений на посаду, є власником компаній, які виступають постачальниками державного підприємства", – говорить експерт Ігор Курочка.

Якщо ви – скажімо, як незалежний журналіст-розслідувач, хочете це перевірити, введіть у системі YouControl в пошуковий рядок ПІБ особи. Так ви отримаєте перелік компаній, до яких вона причетна – і зможете перевірити, чи ці компанії не є фіктивними.

Наприклад, побачити, що керівником компанії є людина, що числиться керівником у ще понад тридцяти підприємствах.

Експерти також радять скористатись Prozorro і передивитись тендери за участю цих компаній: де саме вони брали участь та на яких умовах ставали переможцями.

Ще одним дзвіночком про корупційну складову може бути, якщо родичі з різними прізвищами зареєстровані за однією адресою (ми говоримо про випадок, коли родичі пов’язані в бізнесі). Уся ця інформація знаходиться в ЄДР, а в системі YouControl є можливість виявити та систематизувати ці зв'язки.

А якщо сестрі справді варто бути бригадиркою?

Якщо ж сестра справді має до того хист і то більший, аніж інші претенденти, то взяти її на роботу можна, але діяти брат-роботодавець має за протоколом:

Переконатися в кваліфікації претендентки та впевнитись, чи не допускає він дискримінації стосовно інших претендентів. Перевірити, чи існує реальний конфлікт інтересів. У Методичних рекомендаціях, затверджених НАЗК, є відповідний тест. Повідомити про конфлікт інтересів керівний орган або НАЗК та, за можливості, усунути його самостійно.

Не повідомить – матиме штраф 1 700 – 3 400 грн.

Не повідомить і прийме сестру на посаду, закривши очі на конфлікт інтересів, – отримає штраф 3 400-6 800 грн.

Якщо сестра буде лише формально призначена на посаду, а її функції виконуватиме інша особа – матиме до 4 250 грн штрафу або обмеження волі на строк до 3-х років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Якщо ж говорити не тільки про вигадану лісопилку, то варто пам’ятати, що керівники в органах національній поліції, прокуратури та судових органах взагалі не можуть мати в підпорядкуванні своїх родичів.

А якщо родич далекий і директор його міг не знати?

Якщо претендент на посаду – умовно син зведеного брата племінниці, про якого директор не міг знати, такий родинний зв'язок сам по собі конфлікту інтересів не створює.

Інша справа, якщо директор полюбляє проводити з таким родичем багато часу на спільних заходах. Тоді на незручні питання профільного органу, працівників НАЗК, прокуратури або громадських активістів все ж прийдеться відповідати.

Що почитати?

рішення НАЗК № 2 від 14.07.2016,

п. 2 ч. 1 ст. 3., ст. 27 і 28 закону "Про запобігання корупції",

ст.366 КК.

ІСТОРІЯ ДЕВ’ЯТА. ГОДИННИК ЗА ЖИТТЯ

Чотири роки за Casio та дванадцять – за Breuget.

Чи справді варто так любити годинники?

Три роки – за ДТП і вісім – за хабар.

То може, краще все ж таки три?

Навряд чи варто пояснювати, що запропонувати подарунок слідчому за приховування злочину, – справа серйозна і кримінальна. Злочинцями в цій ситуації є обидва: і водій (він злочинець двічі), і нечесний слідчий.

Слідчий, який узяв хабара і не вніс інформацію про інцидент до реєстру досудових розслідувань, сяде в залежності від вартості хабара:

на 4 роки – за отримання неправомірної вигоди (до 80 000 грн),

на 6 років – за отримання неправомірної вигоди в значному розмірі (більше 80 000 грн),

на 10 – у великому (більше 160 000 грн),

та на 12 – за отримання неправомірної вигоди в розмірі особливо великому (понад 400 000 грн).

За невнесення відомостей про інцидент до єдиного реєстру досудових розслідувань слідчий буде покараний арештом на строк до 6-ти місяців або обмеженням волі на строк до 3-х років, або позбавленням волі на той самий строк із штрафом від 4 250 до 12 750 грн.

І в кожному разі, окрім позбавлення волі, додасться ще й позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Водія судитимуть за два злочини: за те, що збив пішохода і за хабар. Або, як називає це закон, надання неправомірної вигоди службовій особі, що займає відповідальне становище.

Припустимо, пішохід отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. За це найсуворіше покарання для водія – три роки обмеження волі з позбавленням права керувати на три роки.

А от санкція за хабар – від чотирьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією частини або всього майна.

Можна, звісно, сподіватися, що "ніхто не дізнається", та, як правило, про такі злочини стає відомо членам НАЗК, прокурорам, працівникам департаментів внутрішньої безпеки національної поліції.

Звідки?

З випадкових "неточних" записів у декларації слідчого, скарг потерпілих та інших учасників ДТП, або розмов серед колег слідчого.

Інша справа, як далі слідство й суд працюватимуть із цією інформацією.

Що почитати?

ст. 364 КК,

примітки до ст. 364-1 КК,

ч. 2 примітки до ст. 368 КК,

ч. 3 ст. 369 КК,

ст. 286 КК.

ІСТОРІЯ ДЕСЯТА. ПСЕВДОБЛАГОДІЙНІСТЬ ЗАДЛЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Хочете пришвидшити отримання ліцензії, давши посадовцеві хабара?

Готуйтеся сісти на строк до дванадцяти років.

Несподівано, правда?

Не переживайте, сумно не буде, бо такий самий термін може отримати і той посадовець, котрий вирішить незаконно "ввійти у ваше становище".

Втім, тяжкість покарання може бути різною і залежатиме від посади службовця та суми "пожертви". Можна відбутися і штрафом від 8 500 грн.

Якщо ж держслужбовець особисто не приймає рішення про видачу ліцензії, а лише "посприяє" в силу дружніх стосунків, то відповідальність для головних героїв буде меншою. Злочин буде кваліфікуватися як зловживання впливом.

Підприємець отримає:

штраф від 3 400 грн до 8 500 грн,

або обмеження волі від двох до п'яти років,

або позбавлення волі на строк до двох років.

"Взагалі, це така традиційна українська штука – думати, що ти хитріший за закон, – говорить Тетяна Гавриш. – Мовляв, якщо не давати хабара в руки, а провести як благодійність, то ніхто й не здогадається.

Та все ж не треба мати всіх слідчих за ідіотів. Довести, що ніхто ніякої допомоги за цей "благодійний" внесок не отримав, направду досить не складно".

Завуальованість пожертви має значення тільки для слідчого. Тобто, для рівня складності досудового розслідування та доведення вини в суді. Слідчому належить виявити зв'язок між пожертвою, її подальшою долею та діями державного службовця (в нашому випадку – видачею ліцензії).

Як розслідувати злочинні зв’язки

Подібними злочинами, як правило, займаються підрозділи Національної поліції або НАБУ. Вони і аналізують взаємодії між підприємцем та службовцем і пов'язаними з ним особами.

Часто додаткову інформацію їм надає НАЗК, повідомляючи про сумнівні зміни в декларації службової особи та його родичів.

У свою чергу і податкова прискіпливо придивляється до діяльності фонду, що потрапив під підозру. Перевіряє його конкретні операції, осіб, які вносять пожертви тощо.

"За останні чотири роки українці вже навчилися відрізняти справжні благодійні фонди, котрі допомагають дітям, хворим, солдатам, переселенцям тощо – від мильних бульбашок, створених для відмивки бабла.

Вони їх відчувають що називається "на запах", – переконаний аналітик YouControl Ігор Курочка. – Та "на запах" – інструмент ненадійний, тож варто ретельно читати сторінки сайтів і акаунтів у соцмережах фондів, яким ви жертвуєте".

На сайтах пристойних благодійних фондів, нагадує Ігор, щомісяця оновлюється інформація щодо їхніх активностей, у тому числі і щодо закупівель. Як правило, вказані назви юридичних осіб-постачальників і суми закупівель. Дані постачальників можна перевірити за держреєстрами – чи не фіктивні вони.

Для цього потрібно зайти на сайти ЄДР, судів, ВГСУ, переглянути судові справи призначенні до розгляду, платників ПДВ та єдиного податку та перевірити наявність податкового боргу.

Інструменти "Зв'язки" та "Пошук на причетність" в YouControl покажуть зв’язки керівників фонду з постачальниками. Так можна скласти для себе уявлення про діяльність того чи іншого благодійного фонду.

Благодійні ж організації, щоб не потрапити в чорні списки, мають:

вести ретельний бухгалтерський облік надходжень і витрат,

звітувати перед благодійниками приватно та публічно (через медіа та на своїх веб-ресурсах) не рідше ніж раз на місяць,

та не рідше ніж раз на рік проходити аудит, проведений спеціальними аудиторськими компаніями (за можливості – іноземними).

Що почитати?

ст. 368 та 369 КК України,

п. 8 постанови Пленуму Верховного суду України "Про судову практику у справах про хабарництво" № 5 від 26.04.2002,

ст. 16-17 закону "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

ІСТОРІЯ ОДИНАДЦЯТА. ЗАБУВ ЧИ НЕ СХОТІВ

Людям забувати властиво, це правда. Чи можна забути про свій автомобіль – питання радше до невролога й психіатра, аніж до правників,

та саме це дитяче питання – "забув чи не схотів?" – гратиме вирішальну роль у подальшій долі директора з нашого сюжету.

Якщо він дійсно забув внести авто в декларацію або запізнився з її подачею, отримає на перший раз штраф від 850 до 1 700 грн.

У другий раз штраф зросте до 5 100 грн.

Якщо пам'ятав та умисно не вніс в декларацію майно, або занизив його вартість на 100-250 прожиткових мінімумів (160 000 – 400 000 грн), штраф буде від 17 000 до 42 500 грн.

Якщо ж директор відмовиться подавати декларацію, не внесе якесь майно чи занизить його вартість ще більше, ніж на 250 прожиткових мінімумів, штраф зросте до 42 500 – 51 000 грн.

А ще на директора чекають громадські роботи або позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням можливості займати певні посади (як правило, аналогічні попередній, це вирішує суд) на строк до 3 років.

На моє глибоке переконання, декларування майна державних службовців та посадових осіб держпідприємств стане важливим елементом боротьби з корупцією.

Показане і справжнє – як перевірити?

Задача НАЗК – перевіряти, чи збігаються декларації з реальністю. Тут йому має допомагати інформація від фізичних або юридичних осіб, зі ЗМІ та інших джерел, відомості з інформаційних баз даних державних органів і органів місцевого самоврядування.

Авто директора, наприклад, можна знайти у реєстрі прав на рухоме майно, реєстрі митної служби і т.д. Тобто приховувати майно немає сенсу.

Знайти підприємства, в яких той чи інший держслужбовець зареєстрований як одноосібний власник або співвласник, нескладно.

У тій-такі системі YouControl можна ввести ПІБ держслужбовця в пошук та отримати перелік компаній, до яких він причетний на сьогодні або був колись. Отримані дані можна порівняти з даними у його декларації.

Можна побачити, і до яких підприємств мають стосунок його родичі, вказані в деклараціях; коли вони стали власниками або директорами цих підприємств.

Всі ці дані є в ЄДР, система YouControl лише аналізує та систематизує їх.

Декларація – спосіб спостереження

Службовцям важливо пам'ятати, що особливо уважно перевіряється різниця між деклараціями різних років – якщо у минулому році автомобіля не було, а в цьому він з'явився, це викликає інтерес.

Особливо, якщо вартість авто більша за річну заробітню платню посадовця.

Свого часу активно лобіювалась ідея – чи не дати чиновникам "обтулитися". Грубо кажучи, людина декларує: так, за попередні 25 років заробив, був нечистим на руку, але тепер по правді жити буду. Зараз від цієї ідеї відмовились, і це добре.

Але якась точку відліку для програми в цілому мала б бути – тоді з кожним роком приховувати буде складніше й складніше.

Якщо сьогодні ти декларуєш 50 тис. грн на рахунку і ти чиновник, то звідки б через рік у тебе взявся мільйон?

Що робити?

Директор державного чи комунального підприємства має щорічно до 1 квітня заповнювати декларацію на офіційному веб-сайті НАЗК.

Декларувати належить рухоме майно вартістю більше 100 прожиткових мінімумів. Тобто, авто вартістю більше 160 000 грн (прожитковий мінімум на початок 2016 року – 1 600 грн).

Наприклад, ЗАЗ Sens на сайті заводу продається за 178 840 грн. Судячи з картинки, автомобіль директора коштує більше.

Що почитати?

п. 2 ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 45, ст. 46, ст. 50 закону "Про запобігання корупції",

ст. 172-6 КУпАП,

ст.366-1 КК.

Олексій Харитонов, партнер юрфірми ILF

Олексій Пильов, ілюстратор

Іванна Скиба-Якубова, Денис Куклін, автори ідеї