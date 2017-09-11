Президент Молдови хоче, щоб Україна відмовилась від нового закону "Про освіту"

Президент Молдови Ігор Додон хоче, щоб Україна скасувала новий закон "Про освіту" через мовне питання.

Відповідне звернення від розмістив на своєму Facebook.

Фото: Україна молода

"Висловлюю стурбованість долею широкого суспільства румун і молдаван, які проживають на території України", – написав президент.

Він вважає, що община румун і молдаван в України зараз ризикує "піддатись денаціоналізації через несправедливий закон, введений у Києві".

На думку Додона, новий закон "Про освіту", прийнятий Верховною Радою, призведе до "скасування системи освіти на рідній для етнокультурних меншин в Україні".

"Я, будучи президентом республіки Молдова, звертаюсь до київської влади і закликаю переглянути нову політику стосовно етнокультурних меншин. Нагадую їм, що у Молдові права української общини зберігаються", – додав Додон.

Він сказав, що у Молдові є цілий ряд шкіл з викладанням українською мовою.

"Дуже сподіваюсь, що теперішнє політичне керівництво у Києві усвідомлює наслідки цього закону і прийме усі відповідні кроки, щоб відмовитись від нього", – сказав президент Молдови.

Нагадаємо, що одразу після прийняття закону "Про освіту" у Верховній Раді румунська спільнота попросила президента Петра Порошенка ветувати цей закон з тим, що він мовляв "неконституційний".

"Ст.7. про мову освіти містить норми, що суперечать статтям 10, 22, 23, 53 Конституції України та прокладають шлях до мовної асиміляції національних меншин", – йдеться у відкритому листі.

Також свою стурбованість озвучили румунське, угорське та польське МЗС.

Заступник міністра освіти та науки Павло Хобзей в ефірі "Громадського радіо" повідомив, що всього близько 10% учнів в Україні навчаються іншими мовами, а 90% школярів навчаються українською мовою.

Він уточнив, що "більшість навчаються російською мовою".

Новим законом передбачено, що зміни щодо мови викладання розпочнуться у навчальному році 2020 року.

"Право навчатися мовою меншини будуть мати лише в дошкільних закладах і в початкових школах.

В основній школі з 5 по 9 клас та старшій профільній з 10 по 11 (а в майбутньому по 12-й) навчання загальноосвітнім предметам буде здійснюватися українською мовою, але паралельно буде вивчення мови, літератури, історії національної меншини мовою національної меншини", – говорить Хобзей.

В Прикінцевих положеннях до закону "Про освіту" зазначено, що особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року подовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які діють до набрання чинності даним законом з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

"Це означає, що діти, які в 7 чи 10 класі, далі будуть навчатися мовою своєї національної меншини і цей навчальний рік проведуть, як заплановано, – заясніє заступник міністра. – А в наступному році з 1вересня в школах від 5 по 9 і в 10-11 класах ми спільно з органами управління освіти будемо визначати, які предмети будуть викладатися українською мовою, а які залишаться викладатися мовою національної меншини.

А з 2020 року з 5 по 11 класів всі вивчатимуть загальноосвітні предмети українською мовою, а мовою національних меншин мову і літературу меншини".