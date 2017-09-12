ЗНО-2018. Вперше не буде тестування з російської мови

З переліку предметів ЗНО у 2018 році виключили російську мову.

Такої дисципліни немає у затвердженому наказі Міністерства освіти та науки України.

У прес-службі МОН "Українській правді. Життя" підтвердили, що у 2018 році тестування з російської мови не буде.

Звіт, опублікований на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти, показує, що на ЗНО з російської мови у 2017 році зареєструвалися лише 3 381 осіб (1,4% від загальної кількості учасників ЗНО).

Найпопулярнішою російська мова була у Донецькій області. Втім, усе ж це невеликий відсоток: 6,63% людей захотіли скласти тестування з цієї дисципліни.

Найменше охочих скласти російську мову було у Івано-Франківській області – 0,12 %.

Офіційний сайт УЦОЯО

Найвищі бали ЗНО (195-200) за російську мову у 2017 році отримали лише 21 учасник тестування.

Фото: УЦОЯО

У 2016 році таких людей було лише 13.

Фото: УЦОЯО

Нагадаємо, випускники складатимуть ЗНО у 2018 році з 11 предметів: української мови та літератури; історії України; математики; біології, географії, фізики, хімії; англійської, іспанської, німецької та французької мов.

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