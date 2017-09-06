Зарплата вчителя не буде меншою за 9600 гривень – Гриневич

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6 вересня 2017

Новий закон "Про освіту" передбачає мінімальну ставку вчителів на рівні 3 мінімальних зарплат – 9600 гривень.

Але зарплати зростатимуть поступово.

Фото:agencyby/Depositphotos

Про це міністр освіти і науки Лілія Гриневич розповіла у коментарі журналістам, передає Укрінформ.

За її словами, у внесеному урядом варіанті законопроекту "Про освіту" планували встановити мінімальну ставку для вчителів на рівні 3 мінімальних зарплат, які тоді дорівнювали прожитковому мінімуму.

"Коли мінімальну зарплату відв'язали від  мінімального прожиткового мінімуму й вона стала вдвічі вища від мінімального прожиткового мінімуму, було прийнято рішення в усіх законах замінити мінімальну заробітну плату мінімальним прожитковий мінімум", – повідомила міністр.

І додала, що профільний комітет Верховної Ради вніс поправку, визначивши, що мінімальна зарплата для вчителя встановлюватиметься на рівні 4 прожитковий мінімумів.

Але для неї в Раді не знайшли достатньої кількості голосів.

Гриневич пояснила, що для встановлення найменшої ставки вчителя на рівні 9600 гривень із держбюджету необхідно виділити 120 млрд гривень.

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Тому розроблятимуть план такого підвищення і механізм, щоб рівень зарплати також відповідав і якості викладання.

"Ми при підготовці закону про загальну середню освіту будемо виписувати механізми оплати роботи вчителя", – додала міністр.

Також Гриневич пояснила, на що підуть 3 млрд грн., необхідні для старту реформи освіти.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна рада прийняла закон "Про освіту", який започатковує реформу освіти в Україні.
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