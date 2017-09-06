Гриневич пояснила, на що підуть 3 млрд грн., необхідні для старту реформи освіти

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6 вересня 2017

На реалізацію нової редакції закону "Про освіту" у 2018 необхідно 3 млрд грн.

Про це повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич журналістам у середу, 6 вересня, передають "Українські Новини".

 

Вона уточнила, що кошти будуть потрібні на зростання зарплати вчителів на наступний рік.

А також знадобляться гроші на "введення електронної платформи – 50 млн грн., підвищення кваліфікації вчителів – 500 млн грн".

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Гриневич пояснила, що ці позиції дуже інноваційні та стосуються реформи.

"І це більше 3 млрд гривень", – сказав вона.

За її словами, дані кошти будуть передбачені в проекті державного бюджету на 2018 рік.

5 вересня Верховна Рада прийняла нову редакцію закону "Про освіту", який передбачає введення 12-річного навчання в школі, встановила щорічне бюджетне асигнування на освіту 7% ВВП і передбачила поетапне підвищення окладу педпрацівника до 3 мінімальних заробітних плат до 2023 року.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав, реформа освіти, яка обійдеться у $3 мільярди, Україні зараз не по кишені.

Згодом він уточнив, що загалом, щоб втілити повноцінну реформу освіти нам потрібно 87 млрд грн.

"Ми будемо все робити для того, щоб знайти ці кошти як усередині країни, так і з зовнішніх джерел", – пообіцяв він.
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