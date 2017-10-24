Небезпечні породи і штраф за неприбраний послід: Раді пропонують закон про домашніх тварин

20 жовтня у Верховну Раду було подано проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження обліку домашніх та безпритульних тварин)".

Фото liukov/Depositphotos

Законопроектом №7220 передбачено створення електронної бази даних домашніх і безпритульних тварин.

У законопроекті також ідеться про те, що власники та опікуни домашніх тварин зобов'язані зареєструвати вихованців віком від 2 місяців, повідомляють "Українські новини".

Реєстрацію та облік домашніх тварин проводять державні та приватні ветеринарні клініки.

Під час первинної реєстрації власникам видається паспорт, жетон тварини, а також проводиться її чіпування.

За реєстрацію домашніх і безпритульних тварин стягується адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (приблизно 168 гривень).

Також власники будуть зобов'язані повідомити протягом 5 днів ветеринарну установу про придбання тварини, а також про переїзд з ним в інший населений пункт.

Кожні 3 роки власники зобов'язані відводити тварин у ветеринарну клініку на огляд. Національна поліція буде перевіряти документи на тварину (паспорт, довідку про вакцинацію, номерний знак, чіп).

При цьому законопроект не передбачає ніякої відповідальності за нереєстрацію тварини.

За організацію обліку тварин будуть відповідальні Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, а також ветеринарні установи.

Автори законопроекту пропонують ввести штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1 700 гривень) за неприбирання власником екскрементів тварини у квартирі, на сходових майданчиках, у дворах і громадських місцях.

Також пропонується встановити перелік потенційно небезпечних порід собак і віднести до них, зокрема: американського бульдога, німецьку вівчарку, бульмастифа, німецького дога, ротвейлера, німецького боксера і чорного тер'єра.

Серед ініціаторів документа є депутати від фракції "Блок Петра Порошенка" Андрій Немировський і Роман Мацола, від "Народного фронту" - Євген Дейдей, від Радикальної партії Олега Ляшка - Андрій Лозовий і від групи "Партія Відродження" - Антон Яценко.

Зараз законопроект розглядає Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Нагадаємо, наприкінці червня Рада прийняла закон про гуманне ставлення до тварин.

За знущання над тваринами з особливою жорстокістю, якщо вони призвели до каліцтва чи загибелі або вчинені групою осіб, передбачене покарання позбавленням волі від п'яти до восьми років.