Поліція перевіряє, чи охоронці супермаркету мали право обшукувати 15-річних дівчат

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15 листопада 2017

За заявами батьків двох школярок, яких 11 листопада незаконно утримували та обшукували в одному із столичних супермаркетів, правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Фото gilmanshin/Depositphotos

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Києві.

У супермаркету Ашан також було вилучено записи камер відеоспостереження, які, за словами охоронців закладу, наштовхнули їх на те, що двоє 15-річних дівчат могли викрасти пилочку для нігтів.

Охоронці закладу пояснили поліції, що запідозрили двох відвідувачок у крадіжці та запросили їх до службового приміщення.

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Там запропонували дівчатам викласти речі із кишень та сумок, на що вони погодилися.

Охоронці стверджували, що відпустили дівчат, коли факт крадіжки не підтвердився. Крім того, чоловіки наголошують: вони не знали, що відвідувачки неповнолітні.

"Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження із попередньою кваліфікацією "незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Правоохоронці також вилучили записи із камер відеонагляду в магазині та у службовому приміщенні", – прокоментував начальник Святошинського управління поліції Володимир Ткаченко.

Інформація, надана охоронцями супермаркету, не збігається зі свідченнями батьків постраждалих дівчат.

За їхніми даними, дівчата, яких затримали в супермаркеті, сказали охоронцям, що навчаються у школі, коли ті вели їх в окрему кімнату на огляд.

Крім того, школярки заявляли, що їх залякували та забороняли телефонувати батькам.

Самі ж працівники охоронної служби закладу до поліції не телефонували – це зробили батьки дівчат.
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