КМДА тимчасово заборонила вистави цирку "Кобзов" через спалах кору

Київська міська державна адміністрація на 1 місяць заборонила роботу цирку "Кобзов" через спалах кору.

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Про це повідомив на брифінгу перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передають Українські Новини.

"У цьому закладі є один хворий. Він захворів іще в грудні. У зв'язку з тим, що співробітники цього закладу несистематично проходять медогляди, було ухвалено рішення про припинення роботи цього закладу на території Києва", – сказав Поворозник.

Також, за його словами, у Києві діти, у яких відсутні щеплення або відповідна довідка від лікаря, будуть недопущені до занять у шкільних та дошкільних навчальних закладах усіх форм власності, повідомляє прес-служба КМДА.

Микола Поворозник окремо зауважив, що в столиці не оголошено карантин, а запроваджено запобіжні профілактичні та протиепідемічні заходи з метою недопущення епідемії кору попередньо терміном на 21 день.

Він зазначив, що з початку 2018 року значно зросла інтенсивність епідемічного процесу.

Так, станом на 10.01.2018 року зареєстровано 61 випадок захворювання на кір, із них 49 випадків серед дітей.

За попередніми даними, майже всі хворі не мали щеплення проти кору через відмову.

Серед дітей дошкільних навчальних закладів зареєстровано 13 випадків, серед школярів – 22 випадки.

Також зареєстровано 1 випадок захворювання у вчителя початкової школи.

У цирку "Кобзов" заперечують причетність до спалаху кору в дітей, що були на виставі.

У відповідь на пости батьків у Facebook щодо спалаху кору після відвідин розважального закладу на Подолі, адміністрація "Кобзова" засумнівалася у їхній правдивості, йдеться на Радіо Свобода.

"Ми не вважаємо це правдивою інформацією, ми не маємо навіть жодних підтверджень, що ця особа існує та відвідувала шоу нашого цирку… А ЗМІ, які підхоплюють таку неперевірену та недостовірну інформацію, просто розповсюджують чутки та наклеп на цирк "Кобзов" і спричинюють збиток діловій репутації цирку", – йдеться у відповіді.

Крім того, у цирку "Кобзов" заявляють, що їх намагаються знищити брудними і безпідставними звинуваченнями.

Раніше йшлося, що діти, які побували на виставі цирку "Кобзов" 23-24 грудня, потрапили до Київської дитячої міської клінічної інфекційної лікарні із діагнозом кір.

Станом на 9 січня 2018 року у Київській міській дитячій клінічній інфекційній лікарні перебувають 14 дітей, хворих на кір.

12 із них поступили до стаціонару з початку 2018 року.

Більше про статистику захворюваності на кір у столиці та регіонах шукайте за лінком.

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