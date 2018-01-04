Порошенко підписав закони про домашнє насильство і аліменти

Петро Порошенко підписав два важливі закони стосовно родини.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Перший – "Про запобігання та протидію домашньому насильству".

Найперше виконання закону стосується міністерств соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, МВС і судів.

Нацполіція отримала право контролювати поведінку кривдника, щоб не допустити повторного насильства.

Також буде створений Єдиний держреєстр випадків домашнього насильства, розроблять програми реабілітації для постраждалих і їхніх кривдників.

Закон чітко прописує, як про домашнє насильство повинні повідомляти медики і вчителі.

Також вводиться терміновий заборонний чи обмежувальний припис.

Закон також передбачає співпрацю служб, які запобігають та протидіють домашньому насильству.

Детальніше про те, що передбачає закон, можна почитати тут.

Другий підписаний документ – "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів".

Закон передбачає нові засоби примусового виконання рішень до боржника, який боргує аліменти більш ніж на 6 місяців: тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобом (на 6 місяців), зброєю, у полюванні і виїзді за кордон до повного погашення заборгованості зі сплати аліментів.

Законопроект також впроваджує новий вид адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт, які боржник виконуватиме у вільний від роботи чи навчання час.

Які це будуть роботи, визначатимуть органи місцевого самоврядування.

У разі ухиляння від соціальних робіт постановою суду невідбутий строк соціальних робіт може бути замінено адміністративним арештом.

Якщо боржник не платить аліменти більш ніж 6 місяців, тоді питання про тимчасовий виїзд дитини за кордон на термін більше одного місяця самостійно вирішує той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини.

Деталізовано про закон можна почитати тут.