Не зривайте навчальний процес! МОН наполягає на відновленні навчання в медвиші Богомольця

Міністерство освіти вперше відреагувало на конфлікт в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця.

На офіційному сайті відомства сказано, до 26 лютого МОН отримало інформацію, що адміншляхом, через закриття будівель, студентів позбавили можливості продовжувати навчання.

– МОН... вважає неприпустимим зрив освітнього процесу, що відбувається адміністративним шляхом в НМУ імені О.О. Богомольця, який перебуває у сфері управління Міністерства охорони здоров’я, – йдеться у заяві.

Мова іде про оголошений безстроковий страйк вишу.

Фото Олександри Чернової, hromadske.ua

До страйккомітету увійшли студпарламент, студентський профком, ГО "Студентська довіра", декани та проректори, профспілковий комітет університету.

Вони підтримують ректора Катерину Амосову та вимагає відсторонення від обо'язків в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Корпуси університету зачинили і повішали на них замки.

– Ланцюги на дверях університету – це безпрецедентно. Цього не було при жодних соціально-політичних потрясіннях, що переживала наша держава, а таких було немало, – сказала міністр освіти на науки Лілія Гриневич.

Сайт МОН цитує студентів вишу, які заявили про те, що замість пар "побачили зачинені корпуси з ланцюгами та розгублених викладачів".

Тому навіть ті студенти, що хотіли навчатися, не змогли "отримати відповідні послуги від закладу".

Студенти заявили, що "сам страйк було оголошено без врахування думки як студентського колективу, так і колективу працівників".

– МОН наголошує, що для студентів, які бажають навчатися, мають бути створені умови для нормального навчального процесу. Студенти не можуть і не мають страждати від жодних конфліктів, зокрема управлінських, – вважають у міністерстві.

Міністерство освіти і науки також нагадує, що стаття 44 Конституції України чітко говорить про те, що "ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку".

Зі свого боку МОН звернулося до керівництва НМУ імені О.О. Богомольця з вимогою виконати свої обов’язки та відновити освітній процес, створивши умови для навчання тих студентів, що бажають навчатися.

Фото Олександри Чернової, hromadske.ua

Ввечері 25 лютого медунівеситет Богомольця оголосив безстроковий страйк на підтримку ректора.

Мовляв, протестуватимуть студенти та трудовий коллектив через "безпрецедентне брутальне та незаконне втручання керівництва МОЗ в незалежність та самоврядність НМУ".

Заява підтримує ректора Катерину Амосову та вимагає відсторонення від обо'язків в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

На сторінці страйккому також сказано, що причина пропуску навчальних занять на період страйку буде вважатися поважною, а студентам дозволять відпрацювати їх під час подальших поточних занять та підсумкових модульних контролів.

Фото Олександри Чернової, hromadske.ua

Під оголошеннями страйккому та НМУ студенти обурювались зривом занять через страйк.

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МОЗ закликає не допустити зриву навчального процесу.

Cтуденти повідомили "УП.Життя", що центральні корпуси вишу зачинені на ланцюги і надіслали відповідні фото.

Зачинені ланцюгами корпуси вишу

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що це не страйк студентів та викладачів, а саботаж деяких членів адміністрації та деканів НМУ.

До страйккомітету увійшли студпарламент, студентський профком, ГО "Студентська довіра", декани та проректори, профспілковий комітет університету.

Координаторами страйккому є:

декан другого медфакультету Літвінова Наталія Юріївна

Сергій Суровцев, голова студради стоматфакультету;

голова студради стоматфакультету; Василь Гілюк, голова ГО "Студдовіра".

У Facebook з'явилось повідомлення нібито від офіційної сторінки страйккому про те, що студентський гуртожиток закриють, щоб люди масово йшли на ходу до МОЗ.

Таке повідомлення з'явилось у соцмережах нібито від імені страйккомітету

У коментарі "УП.Життя" Василь Гілюк заперечив цю інформацію, назвавши сторінку фейковою. За його словами, офіційною є лише ця сторінка.

На ній з'явилось повідомлення про те, що для підтримки студентів та співробітників, які з 26 лютого 2018 року розпочали безстроковий страйк, відкрили банківський рахунок.

Нагадаємо, 20 лютого ректора медвишу Богомольця Катерину Амосову МОЗ відсторонило від посади на час службової перевірки.

Офіційна причина: зрив ліцензованого тестування "Крок" для студентів-стоматологів.

Катерина Амосова назвала рішення МОЗ незаконним і заявила, що заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський намагався змусити її порушити закон, погрожуючи звільненням.

Того ж дня представники студентського самоврядування заблокували вхід у ректорат, не допускаючи до роботи призначеного в.о. ректора Михайла Захараша.

Заблокований вхід в ректорат

Деталі про ці перипетії можна почитати за лінком.

Ми продовжуємо відстежувати ситуацію.

Українська правда. Життя