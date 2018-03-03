МОЗ подає апеляцію через те, що суд повернув Амосову на посаду ректора медвишу Богомольця

Міністерство охорони здоров’я подає апеляцію на ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про відновлення Катерини Амосової на посаді ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Фото: НМУ

"Наголошуємо, що ця ухвала є тимчасовим заходом, а не остаточним рішенням по суті справи. Комісія міністерства продовжує роботу та вивчає усі обставини справи зі зриву КРОКу в НМУ", - кажуть у МОЗ.

Нагадаємо, 1 березня суд відновив Катерину Амосову на посаді ректора.

Своєю ухвалою суд призупинив пункт 3 наказу МОЗ "Про проведення перевірки", тим самим відновивши Амосову на посаді.

Розгляд справи по суті відбудеться згодом.

Катерину Амосову відсторонило від посади МОЗ на час службової перевірки 20 лютого.

Офіційна причина: зрив ліцензованого тестування "Крок" для студентів-стоматологів.

Катерина Амосова назвала рішення МОЗ незаконним і заявила, що заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевськийнамагався змусити її порушити закон, погрожуючи звільненням.

Того ж дня представники студентського самоврядування заблокували вхід у ректорат, не допускаючи до роботи призначеного в.о. ректора Михайла Захараша.

Деталі про ці перипетії можна почитати за лінком.

25 лютого на підтримку ректора Катерини Амосової оголосили безстроковий страйк.

Страйккомітет вимагав поновлення ректора на посаді та відсторонення від обо'язків в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

На сторінці страйккому також було сказано, що причина пропуску навчальних занять на період страйку буде вважатися поважною, а студентам дозволять відпрацювати їх під час подальших поточних занять та підсумкових модульних контролів.

До страйккомітету увійшли студпарламент, студентський профком, ГО "Студентська довіра", декани та проректори, профспілковий комітет університету.

Під оголошеннями страйккому та НМУ студенти обурювались зривом занять через страйк.

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МОЗ і МОН закликали не допустити зриву навчального процесу.

Cтуденти повідомили "УП.Життя", що центральні корпуси вишу зачинені на ланцюги і надіслали відповідні фото.

Зачинені ланцюгами корпуси вишу

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що це не страйк студентів та викладачів, а саботаж деяких членів адміністрації та деканів НМУ.

Через страйк в університеті Богомольця і зупинку навчального процесу студентів до себе закликали клініки "Борис" та Спіженко, Revival Institute for Future, а також Інституті фізіології НАН.

28 лютого страйк-комітет Національного медичного університету імені О. О. Богомольця оголосив про припинення безстрокового страйку через 2 дні після його початку.