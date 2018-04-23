У Кабміні дослідили, що українці "ментально схильні" до кремацій

2128
23 квітня 2018

У 2017 році 61% померлих у столиці осіб були кремовані відповідно до їх волевиявлення.

Таку статистику озвучила начальник відділу комунального обслуговування Міністерства регіонального розвитку Ольга Божок в ефірі каналу "UA:Перший".

Вона розповіла про законопроект Кабінету Міністрів щодо удосконалення системи поховань в Україні.

Чиновниця уточнила, що існує катастрофічна нестача місць для поховань. Зокрема, у великих містах.

"28 кладовищ в межах міста Києва офіційно носять статус закритих. Це означає, що поховати на цьому кладовищі людину можна лише якщо відбувається під поховання, тобто коли близький родич там вже похований", – зазначила вона.

Читай також:

Могильна реформа: як Кабмін хоче змінити правила поховання в Україні
Могила під деревом: у світі набувають популярності альтернативні поховання. Фото

Божок навела статистику, що у Києві у 2017 році 61% померлих були кремовані відповідно до їх волевиявлення: "Тобто більше половини, і з кожним роком ця цифра зростає, зростає, зростає".

Вона розповіла, що у Кабміні досліджували тему поховань і "виявилось, що ментально українці вже більш схиляються до кремації і ця тенденція з кожним роком зростає".

Однак, зазначила, що ця тенденція є у великих містах, а не на периферійній території України.

"Можливо, просто через відсутність крематоріїв. На всю Україну їх лише три: у Києві, Харкові та Одесі. У цих трьої містах тенденція кремації зростає, але в інших містах... З тої ж самої Полтави везуть в Харків. Це просто дуже вартісне саме перевезення, – припустила Божок.

Є дуже багато людей у Дніпрі, Запоріжжі, які хочуть бути поховані шляхом кремації, але у них немає такої можливості, бо немає крематоріїв. Чому їх немає? Бо за законодавтвом вони можуть бути лише комунальної власності, тобто за кошти місцевих бюджетів, які не мають таких коштів".

Начальниця відділу комунального обслуговування Міністерства регіонального розвитку додала, що навіть Києву наразі не вистачає одного крематорію. І потрібно будувати другий, більш сучасний та нешкідливий для навколишнього середовища.

"Скрізь у світі крематорії приватні", – підсумувала вона.
powered by lun.ua
 437
Майбутнє школи

Гаджети в освіті – корисно чи шкідливо? Думки 6 експертів

Євген Лапін
 5881
Суспільство

Як підвищити самооцінку? 6 кроків, аби розпочати вже зараз

Марта Приріз
 12685
Суспільство

Хортинг. Народжене в Україні унікальне бойове мистецтво

Тетяна Крижанівська

Головне на сайті


Майбутнє школи

Гаджети в освіті – корисно чи шкідливо? Думки 6 експертів

Євген Лапін
У Кабміні дослідили, що українці "ментально схильні" до кремацій
Лікарі-гомеопати частіше ігнорують медичні стандарти – дослідження
Франція заборонила називати "ковбасою" вегетаріанську їжу
Не лізь на "червоний": пішоходів-порушників обливають водою в Китаї. ВІДЕО
Instagram-натхення: родина з 4 синами демонструє, що ж таке домашнє навчання
Суспільство

Як підвищити самооцінку? 6 кроків, аби розпочати вже зараз

Марта Приріз
Суспільство

Хортинг. Народжене в Україні унікальне бойове мистецтво

Тетяна Крижанівська