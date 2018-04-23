Хто замість Амосової? МОЗ оголосило конкурс на посаду ректора медвишу Богомольця

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23 квітня 2018

Міністерство охорони здоров'я оголосило конкурс на посаду ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Прийом документів триватиме два місяці.

Вибори ректора пройдуть 19 вересня.

– Шукаємо керівника університету, що готовий впроваджувати якісні зміни в українську вищу медичну освіту. Важливо, щоб кандидати мали громадянство України, вчене звання та науковий ступінь, понад 10 років стажу науково-педагогічної діяльності й вільно володіли державною мовою, – повідомляє МОЗ.

Нагадаємо, 20 лютого міністерство відсторонило від посади Катерину Амосову на час службової перевірки.

Офіційна причина: зрив ліцензованого тестування "Крок" для студентів-стоматологів.

Амосова назвала рішення МОЗ незаконним і заявила, що заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський намагався змусити її порушити закон, погрожуючи звільненням.

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Того ж дня представники студентського самоврядування заблокували вхід у ректорат, не допускаючи до роботи призначеного в.о. ректора Михайла Захараша.

Деталі про ці перипетії можна почитати за лінком. 

25 лютого на підтримку ректора Катерини Амосової оголосили безстроковий страйк, який через 2 дні після початку припинився.

Амосова оскаржила своє відсторонення у суді. І 1 березня Окружний адміністративний суд Києва відновив ректорку на посаді до початку розгляду її позову до МОЗ по суті.

Однак 6 березня вже іншим наказом Міністерство охорони здоров'я знову відсторонило Амосову.

30 березня комісія МОЗ визнала роботу ректора НМУ в 2017 році незадовільною і рекомендувала розірвати контракт з Катериною Амосовою.

16 квітня Катерину Амосову звільнили з посади.
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