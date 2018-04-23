Хто замість Амосової? МОЗ оголосило конкурс на посаду ректора медвишу Богомольця

Міністерство охорони здоров'я оголосило конкурс на посаду ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Прийом документів триватиме два місяці.

Вибори ректора пройдуть 19 вересня.

– Шукаємо керівника університету, що готовий впроваджувати якісні зміни в українську вищу медичну освіту. Важливо, щоб кандидати мали громадянство України, вчене звання та науковий ступінь, понад 10 років стажу науково-педагогічної діяльності й вільно володіли державною мовою, – повідомляє МОЗ.

Нагадаємо, 20 лютого міністерство відсторонило від посади Катерину Амосову на час службової перевірки.

Офіційна причина: зрив ліцензованого тестування "Крок" для студентів-стоматологів.

Амосова назвала рішення МОЗ незаконним і заявила, що заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський намагався змусити її порушити закон, погрожуючи звільненням.

Того ж дня представники студентського самоврядування заблокували вхід у ректорат, не допускаючи до роботи призначеного в.о. ректора Михайла Захараша.

Деталі про ці перипетії можна почитати за лінком.

25 лютого на підтримку ректора Катерини Амосової оголосили безстроковий страйк, який через 2 дні після початку припинився.

Амосова оскаржила своє відсторонення у суді. І 1 березня Окружний адміністративний суд Києва відновив ректорку на посаді до початку розгляду її позову до МОЗ по суті.

Однак 6 березня вже іншим наказом Міністерство охорони здоров'я знову відсторонило Амосову.

30 березня комісія МОЗ визнала роботу ректора НМУ в 2017 році незадовільною і рекомендувала розірвати контракт з Катериною Амосовою.

16 квітня Катерину Амосову звільнили з посади.