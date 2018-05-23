Как самый старый лицей Одессы учит миллионы школьников через YouTube

Домашнее образование часто кажется дорогим удовольствием. Ведь, чем старше ребёнок, тем больше предметов ему приходится учить.

Да и вряд ли найдется много семей, способных самостоятельно преподавать все это на соответствующем уровне, особенно когда речь заходит о физике, химии и математике.

Но полный курс по физике, выложенный на YouTube канале Ришельевского лицея, кажется, говорит нам, что барьеров становится все меньше, а возможностей все больше.

Точного количества своих учеников эта школа не знает – просмотры роликов только одного физика Павла Андреевича Виктора давно перевалили за 5 миллионов.

В прошлом году старейшее учебное заведение, не только Одессы, но и Причерноморского края, отметило свое 200-летие.

Как будучи "самым старым", идти в ногу со временем, "Украинская правда. Жизнь" расспросила у директора Ришельевского лицея Валерия Яковлевича Колебошина.

БЛАГОДАРЯ СОТРУДНИЧЕСТВУ ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ

Первые лекции по физике появились на канале лицея ещё в 2014 году, тогда онлайн курсы в Украине ещё не были так популярны и востребованы.

На тот момент в мире только набирала популярность образовательная платформа Coursera (созданная в 2012 рогу), а в Украине создавался свой ресурс – Prometheus.

Валерий Яковлевич поясняет, что тогда совпало сразу два фактора:

"Первое – такой формат был интересен детям, второе – неудовлетворённость общества, родители каким-то образом искали выход из положения, по сути дела именно они подталкивали нас к этому".

Запустить проект смогли благодаря сотрудничеству педагогов с родителями.

"У нас очень хороший родительский комитет и попечительский совет – они поддержали идею, – рассказывает Колебошина.

Если посмотреть на ту студию, в которой снята большая часть лекций по физике, это фактически их – родителей – вклад".

Именно родители на начальном этапе съемок поддерживали и подталкивали лицей двигаться дальше, и в результате форма увлекла учителей.

"Где-то учителя, где-то администрация все-таки отслеживали современные тенденции, и когда увидели, что выложены лекции Массачусетского Университета по всему миру, когда увидели, что есть такая Академия Хана, то это показало, что мы движемся в правильном направлении, – рассказывает директор.

С чем-то мы согласны, с чем-то не согласны, идёт поиск форм".

В результате родился проект Центра дистанционного обучения. В 2016-м году Одесская областная рада утвердила его создание и финансирование.

"Мы закупили аппаратуру, арендуем помещения, сделали там две студии и три вебинарных комнаты. Там происходит запись. Снимают профессионалы", – перечисляет Валерий Яковлевич.

Парадокс здесь состоит в том, что есть "штатное расписание в учебных заведениях", где предусмотрен учитель, дворник и так далее. То, что сейчас делает лицей – это новация, и под нее нужны совсем другие штатные единицы.

Нужен монтажер, нужен режиссер, нужен сценарист, программист, администратор сайта, и т.д и т.п. А нет этого в штатном расписании, не предусмотрено

"Нужен монтажер, нужен режиссер, нужен сценарист, программист, администратор сайта, и т.д и т.п. А нет этого в штатном расписании, не предусмотрено, – сетует Колебошина.

Поэтому пока мы вынуждены искать постоянный компромисс – брать методиста, и нагружать его новыми функциями".

Он уточняет, что за такими экспериментальными инновационными учреждениями необходимо закрепить возможность формировать самим штат.

Положение об инновационных учреждениях в Украине уже есть, но на практике оно пока не работает.

"Прогресс был бы намного больше, если бы законодательно давали возможность экспериментировать", – вздыхает директор учебного заведения.

Сейчас, кроме лекций по физике, у Ришельвского лицея есть курсы по математике, украинскому языку, химии и т. д.

Кроме YouTube, лекции можно найти на сайте дистанционного обучения, он постепенно наполняется, сейчас там выложены записи лекций в основном для учеников 7-х классов.

"НЕ МОЖЕШЬ ПОДАВИТЬ ПРОЦЕСС – ВОЗГЛАВЬ"

Дети, которые смотрят обучающие ролики лицея на YouTube, учатся из дома, иногда даже не осознавая этого.

Например, в чате или в комментариях они пишут, что им непонятно, и преподаватели отвечают на их вопросы, касающиеся именно содержательной части того или иного урока.

"Это те дети, которые мотивированы, и они понимают, что если учитель рассказал, а он не успел записать, плохо себя чувствовал, то он знает, что он придет вечером посмотрит этот урок онлайн", – комментирует директор.

Лицеисты сейчас готовят проект "Подростки подросткам". Они будут читать онлайн лекции по разным предметам.

Валерий Колебошина убежден, что любой человек не будет делать что-то, если он не видит результатов своего труда и востребованности.

Потому учителю особенно важно видеть, что его запись посмотрели, ему задают вопросы.

"Тогда он сам идет и просится: "Я хочу записать вот эту тему", – рассказывает директор.

Желание и понимание учителей крайне важно

Желание и понимание учителей крайне важно! Хорошо, идеи есть, их кто-то должен воплощать, безусловно, чувствовать, как, в каком направлении будет двигаться образование. Это нужно уметь.

Так мы поняли, что отрицать то, что стало объективной реальностью бессмысленно. Мы действовали по принципу Михаила Жванецкого "не можешь подавить процесс – возглавь".

Поэтому "да", нужен учитель. Техника ничего не решает. Ее можно купить, сделать, но как построить урок? Это не так-то просто".

Валерия Яковлевич показывает последние уроки, которые снял лицей.

Один из них снял выпускник Ришельвского, призер международной олимпиады.

Еще один ролик – учитель из школы поселка городского типа Великодолинского в Овидиопольском районе Одесской области.

Привлечением учителей из других школ в Ришельвском лицее начали заниматься примерно с 2016 года.

"Пока ищем методом проб – приглашаем на кастинг и смотрим, было бы желание, – рассказывает Колебошина.

Люди приходят на семинары, и мы обращаемся к учителям, директорам, предлагаем попробовать. Конечно, помимо харизмы учителя, нужно глубокое понимание того, что ты излагаешь".

НАУЧИТЬ УПОТРЕБЛЯТЬ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРОДУКТ

Сейчас в Ришельвском лицее стараются сделать так, чтоб лекциями могли пользоваться все педагоги, для этого снимают таким образом, чтобы меньше учитель был в кадре.

Образование строится, таким образом, есть базовый курс и есть профильное обучение.

"Мы сейчас собираем контент только для того, чтобы обеспечить уровень стандарта, а то, что над стандартом, нужно совсем по-другому читать, и конечно, привлекать университетских сотрудников, чтобы была уже какая-то профилизация, введение в специальность.

Но как это записывать, мы еще не знаем", – рассказывает Валерий Колебошина.

Сотрудники Ришельевского лицея начали реализацию масштабного образовательного проекта в Одесской области

Сотрудники Ришельевского лицея начали реализацию масштабного образовательного проекта в Одесской области.

Они будут ездить по населенным пунктам региона, и проводить психолого-диагностические исследования в школах с тем, чтобы провести апробацию программы на уровне области.

"Видео-контент готов для обучения 7 класса по всем предметам (поступить в лицей можно с 7-го класса, – авт.), – рассказывает Валерий Яковлевич.

И информатика, и английский, и математика, физика и зарубежная литература, украинский язык, практически весь кроме рисования и физкультуры".

В лицее рассчитывают увидеть результаты через год. Сейчас приглашают к сотрудничеству методистов, аналитиков и тьюторов.

Сейчас приглашают к сотрудничеству методистов, аналитиков и тьюторов.

"Когда видео снято и смонтировано, оно обязательно просматривается кем-то из специалистов, чтобы проверить, вдруг где-то ошибка, вдруг оговорка. Это же продукт, который, по сути, является лицом лицея", – уточняет директор.

В Ришельвском лицее убеждены, что дети часто информационно "натасканы" больше, чем учитель.

Валерий Колебошина предполагает, что идеальная школа будущего, скорее всего, будет подобна коворкингу, куда дети будут приходить, общаться, обмениваться мнениями, дискутировать и т.д., а брать знания посредством формирования учебной нагрузки и благодаря существованию учебных центров, которые будут помогать им.

"Траекторию обучения они будут выбирать сами. "Я хочу изучать этот предмет, и вот здесь он изложен лучше", – размышляет он.

К этому нужно готовить общество. Понимаете?! Продукт дистанционного обучения, его нужно научить употреблять".

Олена Шульга, Наталя Шпак для "Освітній експеримент"