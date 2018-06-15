Поліція перевірить, чи був хуліганством виступ майже оголеного гурту на Porto Franko

Історія з "освяченням" Палацу Потоцьких, де майже оголеним виступив гурт "Хамерман Знищує Віруси", продовжується.

Тепер у справу втрутилась поліція.

Нагадаємо, 14 червня в рамках фестивалю Porto Franko у Палаці Потоцьких з позначкою 21+ виступив провокативний гурт.

15 червня мер Франківська Руслан Марцінків обурився перформансом та доручив освятити місце, де вони виступали.

Фото зі сторінки мера Франківська у Facebook

"Після вчорашнього виступу в палаці Потоцького доручив Гайдару освятити місце проведення заходів! Організатори, а це благодійний фонд Шевченка (скоріш за все, мова про фонд нардепа Олександра Шевченка – УП) гарантували дотримання моральних норм і християнських цінностей! – написав Марцінків у Facebook .

Цього ж дня на концерт відреагував сам депутат Шевченко:

"Звичайно, що суспільна мораль встановлює межі дозволеного. Для багатьох вчора ці межі були перейдені. Навіть попри те, що захід був позначений як 21+.

Підтримуючи фестиваль, наша команда раніше жодним чином не впливала на формування його програми, повністю довіряючи його керівникам - Ростиславу Держипільському, Роману Григоріву та керівникам напрямків. Жодного впливу, чи тим більше цензури зі сторони Фондів "Новий Івано-Франківськ" та "Україна інкогніта" не було.

Тим не менше, розуміючи суспільний резонанс та неоднозначність трактування подій, надалі, очевидно, що ми будемо обумовлювати певні табу на майбутні фестивалі".

Згодом місцевому виданню "Галка" стало відомо, що в поліцію надішло кілька скарг на цей концерт.

Зокрема, заяву правоохоронцям передав місцевий активіст Ростислав Гудзінський.

У п’ятницю в приміщенні Intellect Hub відбулася лекція на тему "Провокативне мистецтво, як шанс залишатися чесним, за участі епатажного дуету " Хамерман Знищує Віруси".

Під час лекції стало відомо, що одного з організаторів фестивалю Porto Franko – президента Романа Григоріва – нині ввечері викликають у міськвідділ поліції.

Причина – широкий розголос у мережі й обурення влади після виступу "ХЗВ" у палаці Потоцьких.

"Ми пропагуємо не загальнохристиянські цінності, про які постійно наголошує мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, а загальнолюдські цінності. На фестивалі можуть бути язичники, тут можуть бути атеїсти чи буддисти", – каже одна з представниць фестивалю Ірина Плехова.

Провадження відкрите за статтею "хуліганство". Після отримання пояснень від організаторів Porto Franko вирішуватимуть подальшу долю і кваліфікацію повідомлення.

"Є розуміння, що це був комерційний захід. Але те, що будуть матюки лунати на півцентру Івано-Франківська, думаю, організатори знали і могли це випередити", – розповів "Галці" на умові анонімності один з керівників прикарпатської поліції.

Про відкриття провадження також повідомив головний редактор місцевого видання "КУРС" Сергій Борис.

На заяву мера зреагував арт-директор фестивалю Ілля Разумейко (у Facebook - Elias Spricht).

"Нагадаю, що організатором фестивалю PORTO FRANKO є оргкомітет фестивалю, а не фонд Шевченка (він є одним із (найбільшим, але не єдиним) партнерів, разом з облдержадміністрацією та міською радою, австрійським культурним інститутом, литовським посольством, і ще багатьма інституціями).

Тому по всім питанням програми, заходів, естетики тощо, будь ласка, звертайтеся до оргкомітету фестивалю, він несе за це 100% відповідальність.

У нас на фестивалі все прекрасно і з християнськими цінностями, і з ісламськими, і з буддистськими. А те, шо ми не погодили нашу програму з інквізиторським відділом міської ради — то проблеми комунікації, довго шукали кабінет інквізиції і не знайшли.

Якщо ви хочете цензурувати мистецтво і притягувати митців до відповідальності за те, шо вони роблять на сцені: пропоную Вам направити своїх представників до слєдсвенного комітєту россійської федерації: у них на цій ниві прекрасний досвід, вони з вами поділяться своїми методами".

Наразі "УП.Життя" намагається отримати офіційний коментар організаторів фестивалю.