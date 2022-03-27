Ректори запропонували зменшити кількість вишів в Україні – Шкарлет відмовився

Спілка ректорів України звернулась до Міністерства освіти і науки України з пропозицією скоротити кількість університетів.

Кількість закладів вищої освіти у комунальній власності хотіли скоротити із 300 до 115, без урахування приватних, повідомив голова спілки та ректор Київського університету ім. Б. Грінченка Віктор Огнев’юк.

За його словами, така необхідність назріла ще до початку війни, однак після руйнувань навчальних закладів стала ще гострішою.

Водночас у заяві не обґрунтовують, чому потрібно зменшити кількість університетів саме до 115.

КПІ ім. Ігоря Сікорського. Фото: Roman_Revva/Depositphotos

Відповідні зміни мали бути закріплені в законопроєкті "Про забезпечення конкурентоспроможності університетів України", який запропонували ректори.

Розглядати законопроєкт, як каже Огнев’юк, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет відмовився одразу, як почув про скорочення університетів.

"Звісно, що значна кількість ректорів та проректорів університетів, а також адміністративного персоналу, на відміну від наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, втратять посади.

Але більшість представників управлінської ланки закладів вищої освіти свідомо ідуть на цей крок заради майбутнього України та швидкого подолання наслідків руйнівної війни", – стверджує Огнев’юк.

Окрім Огнев’юка до пропозиції доєдналися:

ректор університету "Житомирська політехніка" Віктор Євдокимов;

ректор Одеського національного медичного університету Валерій Запорожан;

президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень;

голова вченої ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Віталій Курило;

ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Мельник;

ректор Національного університету біотехнологій Станіслав Ніколаєнко;

ректор Острозької академії Ігор Пасічник;

ректор Запорізького національного університету Микола Фролов.

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