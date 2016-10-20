Освітній процес може відбуватися двома та більше мовами. МОН узгодив

20.10.2016

Особи, що належать до національних меншин і корінних народів, мають право на вивчення рідної мови.

Такий текст поправок до статті 7 законопроекту "Про освіту" узгодили представники Міністерства освіти і науки України та громадські активісти, повідомляє сайт Міносвіти.

У проекті прописали, що держава забезпечує кожному громадянинові України право отримати освіту державною мовою.

Це правило поширюється на всі державні та комунальні освітні заклади на всіх рівнях: дошкільної, загальної середньої, професійної, позашкільної та вищої.

"Особи, що належать до національних меншин і корінних народів, маютьу державних і комунальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти", – йдеться у новій редакції проекту.

При цьому окремо зазначено, що особи, що належать до національних меншин і корінних народів, мають право на вивчення рідної мови у державних і комунальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти або через національно-культурні товариства.

Заклади, зокрема ті, що надають професійну та вищу освіту, мають забезпечувати обов’язкове вивчення державної мови в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови.

"Заклади освіти відповідно до освітньої програми можуть здійснювати освітній процес двома та більше мовами – державною мовою, а також однією або кількома офіційними мовами Європейського Союзу", – також прописали в проекті.

У проекті прописали, що держава забезпечує кожному громадянинові України право отримати освіту державною мовою. Фото Depo.ua

6 жовтня Верховна Рада проголосувала проект закону 3491-д "Про освіту" за основу. Зараз він перебуває на етапі обговорення, доопрацювання. Це базовий закон, який передбачає розподіл за рівнями освіти, профілювання та інші зміни, про які "Українська правда. Життя" докладно писала раніше.

Стаття 7 законопроекту "Про освіту", яка стосується мовного питання, викликала жваву дискусію.

Активістка Лариса Ніцой зазначала, що у школах не повинно бути викладання мовами нацменшин, а лише вивчення цих мов, та стверджувала, що новим законопроектом МОН закладала підвалини для конфлікту й готувала впровадження двомовного (білінгвального) навчання в Україні.