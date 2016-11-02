Рада відмовилася скасувати першочергове зарахування у медвиші тих, хто відпрацює 3 роки в селі

Нардепи провалили обидва голосування за скасування змін до проекту закону 3312-д.
Відповідно до закону, право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів за державним замовленням матимуть абітурієнти, які укладуть угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості та СМТ.
У змінах до закону "Про вищу освіту" також зазначено, що випускникам медичних і педагогічних вишів, які уклали угоди про відпрацювання протягом трьох років у сільській місцевості та СМТ, держава забезпечить безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням.
Також ідеться про те, що виші не зобов'язані працевлаштовувати своїх випускників.
Через те, що ми не можемо налагодити нескладний із технічної, і підйомний із економічної, точки зору процес дотримання протоколів, ми зменшуємось в популяції від одного лише спектру хвороб зі швидкістю майже 500 тисяч громадян на рік.