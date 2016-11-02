ЗНАЙТИ
Українська правда
Життя
Суспільство

Світ переживає наймасовіше з часів динозаврів вимирання тварин – фахівці WWF

КУЛЬТУРА

Помер найстаріший у світі актор

КУЛЬТУРА

Мост в будущее: как Геническ обзавелся символом города

Рада відмовилася скасувати першочергове зарахування у медвиші тих, хто відпрацює 3 роки в селі

Версія для друку Коментарі 1
02.11.2016
Фото druzhba.uz.ua
2 листопада Верховна Рада не проголосувала за скасування змін до закону "Про вищу освіту", у яких йшлося про першочергове зарахування до медичних і педагогічних вишів абітурієнтів, які відпрацюють 3 роки в селі.

Нардепи провалили обидва голосування за скасування змін до проекту закону 3312-д.

Відповідно до закону, право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів за державним замовленням матимуть абітурієнти, які укладуть угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості та СМТ.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

Рада підтримала закон про першочергове зарахування до медвишів абітурієнтів, які відпрацюють 3 роки в селі

Нагадаємо, що 6 жовтня Верховна Рада підтримала проект закону 3312-д "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників".

У змінах до закону "Про вищу освіту" також зазначено, що випускникам медичних і педагогічних вишів, які уклали угоди про відпрацювання протягом трьох років у сільській місцевості та СМТ, держава забезпечить безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням.

Також ідеться про те, що виші не зобов'язані працевлаштовувати своїх випускників.


powered by lun.ua
КОМЕНТАРІ - 1
Валерий Фабрикант _ 02.11.2016 15:57
Если хотят видеть выпускников в селе, надо заманивать зарплатой. А такими префиренциями только безмозглых заманивают в университеты. Хотите лечиться у таких врачей и учить детей у таких педагогов? Ах да, у нас же депутаты "НЭ СЕЛО"
Відповісти | З цитатою
Усі коментарі


КОЛОНКИ

Олександр Ябчанка
Профілактика гривню береже

Через те, що ми не можемо налагодити нескладний із технічної, і підйомний із економічної, точки зору процес дотримання протоколів, ми зменшуємось в популяції від одного лише спектру хвороб зі швидкістю майже 500 тисяч громадян на рік.

БЛОГИ
Наука і технології
Тетяна Ушиніна

Техніка vs футбол. Навіщо дітям запускати у небо ракети

Наталія Кузьма

5 філософських трендів в освіті

Аліна Туз, Євген Матвєєв

Завтра не в школу-2. Сімейні форми навчання в Україні

Аліна Туз, Євген Матвєєв

Завтра не в школу. Як влаштована сімейна освіта в Україні

Ірина Батуревич

Не лише про Свинку Пеппу. Які відео показати найменшим

Марічка Алексевич

Їстівні квіти, лопухи та м'ясо бобра. Нові тренди в українській кухні

Марія Марковська

Таблиця множення, швидкість читання та ґаджети. Як розвантажать програми для початкової школи

НОВИНИ

Студенти із Сеула винайшли "сонячну" розетку, яка кріпиться до вікна

Сьогодні, 15:45
© 2007-2016, Українська правда.
Використання матеріалів сайту дозволено лише з посиланням (для інтернет-видань - гіперпосиланням) на "Українську правду. Життя" Матеріали з позначеннями СПЕЦПРОЕКТ, PROMOTED, ЗА ПІДТРИМКИ - публікуються на правах реклами
НОВИНИПУБЛІКАЦІЇКОЛОНКИАФІШАФОТО/ВІДЕОІНТЕРВ'ЮОПИТУВАННЯАРХІВЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОКРЕКЛАМА НА САЙТІ
КУЛЬТУРАСуспільствоНаука і технологіїОсобистостіЗдоров'яПодорожіМодаЇжа та виноПоранені в АТОНезалежність'25Воїни добра
АВТОРИЗАЦІЯ
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте