Стало відомо, скільки коштуватиме пробне ЗНО у 2017 році

29.11.2016

Фото osvita.ua

Пройти пробне ЗНО у 2017 році абітурієнти зможуть заплативши 120 гривень.

Український та регіональні центри оцінювання якості освіти проведуть пробне ЗНО 1 та 8 квітня 2017 року, повідомляє УЦОЯО.

Зареєструватися для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Реєстрація триватиме з 10 до 31 січня 2017 року.

Вартість одного тестування для одного учасника визначає кожний регіональний центр оцінювання якості освіти окремо. На сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти йдеться, що сума сплати становитиме 120 гривень.

Кожен зареєстрований учасник може взяти участь в одному із запропонованих в той чи інший день предметів за вибором.

Згідно з графіком проведення: 1 квітня відбудеться пробне зовнішнє оцінювання з української мови і літератури, 8 квітня – з інших предметів (історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов).

Раніше йшлося, що у 2017 році вступники подаватимуть 7 заяв до вищих навчальних закладів на 3 спеціальності.

Таким чином відбудеться скорочення кількості заяв у порівнянні з минулорічною вступною кампанією. Раніше можна було подавати до 15 аплікацій на 5 спеціальностей, без обмежень у кількості ВНЗ.

Вступ до вишів відбуватиметься за результатами сертифікатів ЗНО 2016 та 2017 років. Для вступу в університети обов’язковим буде сертифікат з української мови та літератури.

У 2017 році вступники із Криму та Донбасу вступатимуть за окремими квотами. Також особливості вступу передбачено для пільгових категорій – інвалідів, дітей сиріт, учасників АТО.