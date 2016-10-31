Инициатива – правильная, "Семейные ценности" – не те

Желание женщины оставаться личностью и реализовывать свои цели приравнивается в Украине к феминизму.

Женщина должна служить мужу и семье – вторая крайность, которую мы наблюдаем в современном обществе. Либо ты носишь длинные юбки и выбираешь в квартиру новые шторы, либо ты мужеподобная девушка, которая идет против своей природы и конкурирует с мужчинами.

На прошлой неделе общественность возмутило пособие "Семейные ценности для учащихся 8-9 классов", которое было рекомендовано Министерством образования Украины как ученик для факультативного курса по формированию семейных ценностей.

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Перед тем, как рассказывать подросткам о семейных ценностях, необходимо расширить их понимание о социальных ролях.

Для Украины наступил переходной период, и жить по прежним правилам уже проблематично.

Огромное количество женщин испытывают неподдельное желание реализовать свой потенциал, выйти за рамки привычных стереотипов, попробовать себя в новых социальных ролях.

Это стремление прекрасно согласуется с европейским настроением, но готова ли женщина или девушка из Украины к новому жизненному ритму?

Желание развиваться как личность, быть при этом любящей мамой и удивительной женой не согласуется с советскими стереотипами.

Мужчины все чаще намекают или даже говорят прямо своим девушкам и женам о том, что деньги должны зарабатывать оба, и декрет этому не помеха.

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В итоге женщина эмоционально выгорает, запрещает себе отдыхать и выражать "накипевшие эмоции".

Славянские женщины, которые сталкиваются с подобной проблемой, не всегда осознают, что причина этого кроется в их низкой самооценке.

Украинки часто жертвуют собой ради всей семьи, а потом анализируют, как выкроить хоть немного времени для себя.

Финансовая независимость больше нужна женщинам для ощущения безопасности, так как развод – это маленькая смерть и самостоятельный доход страхует женщину и ее ребенка от нужды. Ведь в Украине отец ребенка может совершенно свободно отказаться от выплаты алиментов, скрыв свой доход.

Я убеждена, что для Украины как никогда остро встал вопрос культуры женской уверенности. Это именно та психологическая инвестиция, которая позволит очень органично перенимать европейские ценности и формировать новые стандарты женских ролей.

Уверенность – это инструмент, без которого проблематично построить свой счастливый внутренний мир. Это всегда 100% свободы и 100% ответственности.

Внушая женщине, что ее место на кухне, мы лишаем ее выбора. Общественное давление уводит от конструктивного анализа сложившейся ситуации.

Обществом гораздо легче управлять, если оно находится в страхе.

Мы можем закрывать глаза на женщин, которые достигают социального успеха, высмеивать и осуждать девушек, которые реализуют свой потенциал, не уступая при этом мужчинам.

При этом немыслимое количество женщин продолжает лелеять своих маленьких сыновей, лишая их самостоятельности.

Гиперопека со стороны родителей, отсутствие самостоятельности, заниженная самооценка у девочек – это лишь некоторые факторы, которые создают мощный барьер для создания благополучных молодых семей.

Тезис о том, что задание женщины – нравиться мужчине, автоматически программирует молодых девушек на служение, терпеливость и второстепенность своих искренних желаний и стремлений.

Именно поэтому, на мой взгляд, стремление изменить ситуацию на вершине айсберга абсолютно никак не повлияет на действительно важные социальные трансформации.

С одной стороны, курс по формированию семейных ценностей, который рекомендовало Минобразования, уместен и игнорировать его не стоит.

Девушки и парни создают семьи, но не знают, что нужно делать для сохранения и развития отношений. Особенно острый кризис наступает после рождения ребенка.

Бытует мнение, что институт семьи исчезает и на смену ему приходит формат свободных отношений, но такая тенденция будет сохраняться до тех пор пока молодые пары не получат необходимые знания о важности семейных традиций, распределении обязанностей.

Семья, в которой партнеры не проговорили правила, по которым будет жить и развиваться их "Мы", долго просуществовать не сможет.

С другой стороны, следует отметить негибкие и устаревшие высказывания о традиционно женских и мужских качествах.

Мне, как психологу, импонирует инициатива Минобразования, но непосредственно пособие, которое планируют брать за основу для проведения факультативов – абсолютно устаревшее, и требует качественной доработки.

Стереотипы, которые вновь и вновь пропагандируются в контексте семейных отношений, только повысят уровень разводов в стране.

Например, речь идет о том, что женщина не должна быть целеустремленной, стремиться к самореализации. Поэтому целесообразно уделить особое внимание этому вопросу, привлечь квалифицированных психологов, провести ряд исследований, разработать актуальную современной ситуации, программу для подростков.

Евгения Чугунова, психолог-эксперт, экс-ведущая шоу "Как быть" на радио "Аристократы", специально для УП.Жизнь