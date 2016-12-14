Когда дети уходят из жизни

От редакции. После очередной новости о детском суициде, "Украинская правда. Жизнь" попросила Элину пояснить нам всем, на что родителям стоит обращать внимание в поведении подростков.

Да и не только родителям – ведь в последнем случае гибели ребенка удалось избежать – его друг обратил внимание на тревожные сообщения товарища. А родители были внимательными и не пропустили информацию мимо ушей.

Будьте и вы внимательными. И любящими.

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Дети иногда уходят из жизни. Иногда по своей воле.

Природа велела звериным детям гибнуть, если они слабы, болезненны или просто неприятны взрослым – так вершится естественный отбор. Но мы не звери. Мы люди. И мы готовы побороться за своих детей на их пути познания такого разного, прекрасного и недоброго мира.

И все же есть возрасты, в которых смерть притягательна для детей, как сладкий пряник. Один из самых ярких – подростковый. Детей бросает вверх и вниз, швыряет через новые ощущения и постоянно изменчивые состояния – вот почему распознать причины, могущие привести к подростковому суициду, бывает не так просто. Но особые черты суицидальных настроений выделить, все-таки, можно.

Отрицание непоправимости содеянного

Такое впечатление, что трехлетки понимают это лучше. Подростки же, даже самые "взрослые" и циничные, в глубине души уверены: они найдут способ увидеть, как их последний ролик будет расшерен по Сети и сколько соберет лайков.

Компьютерное поколение еще и привыкло к тому, что перезагрузка – это, в принципе, не страшно. Павший РПГшный герой вскочит, как новенький, и побежит махать мечом дальше.

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Смертельная романтика

Это мы знали еще о Ромео и Джульетте. Дети лет до 12 и взрослые чаще всего ищут смерти, чтобы положить конец невыносимому, с их точки зрения, существованию.

Подростки же могут видеть в самоубийстве акт высшей романтики – именно это порой приводит к "эпидемиям" самоубийств в тинейджерской среде, особенно если все началось с кого-то известного и харизматичного.

Неустановленная система ценностей

Подростки еще не в состоянии вполне определить и закрепить собственные ценностные ориентиры. Все в их мире подвержено сомнению, земля постоянно уходит из-под ног.

И причиной самоубийства в этом возрасте может стать то, что взрослые люди назвали бы глупостью.

Школьных оценок, неприятия класса и нежелания расстраивать родителей может оказаться вполне достаточно.

А уж неудавшаяся любовь, удачная, но непризнанная любовь или отсутствие любви – вечная благодатная почва.

Психическое заболевание

В подростковом возрасте многие заболевания психики проявляются впервые, но не дают себя легко и просто узнать, поскольку тинейджеры и вообще существа довольно непостижимые.

Отсутствие аппетита или обжорство, смена настроений, внезапные переходы к агрессии, асоциальное поведение и даже абсолютное внешнее благополучие могут быть нормой, а могут и тревожным симптомом – по обстоятельствам.

Можно ли предотвратить беду?

От беды не застрахован никто, но есть группы риска, требующие особого внимания.

Это могут быть подростки:

с проблемами в межличностных отношениях, одинокие, отличающиеся асоциальным поведением, включая физическое насилие;

злоупотребляющие алкоголем или принимающие наркотики;

заброшенные или отверженные окружающими, в том числе и семьей;

страдающие от болезней;

сверхкритичные к себе;

шокированные пропастью между амбициозными фантазиями (их или родительскими) и реальными успехами;

переживающие или недавно перенесшие горе или унижения.

Большинство людей, всерьез задумавшихся о самоубийстве, тем или иным способом дают это почувствовать окружающим. Совсем не обязательно это будут прямые заявления. Какое-то время внутри отчаявшегося ребенка происходит борьба между мощным зовом жизни и более слабым, но заманчивым притяжением смерти.

Поэтому близким необходимо быть очень внимательными слушателями.

Доверие – одна из главнейших защит от детского и подросткового суицида. Очень важно, чтобы оно было как минимум с одним из родителей, и идеально – если еще хоть с одним хорошо знакомым взрослым. Таким, которому сможет доверять и ребенок, и его родители.

Как помочь?

Если с вашим ребенком все не так, для начала примите его как личность. Вот такого, как он есть. Не нужно считать, что он не способен совершить самоубийство. Не нужно его дразнить. Даже если он решил просто попугать вас, всегда есть шанс доиграться до плачевного результата.

Еще раз: слушайте внимательно. Рано или поздно и, скорее всего, в очень завуалированной форме он расскажет вам, в какой точке рухнул его мир. Не табуируйте тему смерти. Помните, что запреты притягательны сами по себе, а отказ признавать проблему еще никогда ее не решал.

Человеку, утратившему волю к жизни, нужна забота и много терпения. Попытайтесь помочь ему понять самого себя. Не подсовывайте готовых ответов, не спорьте, он все равно вас не услышит. Дайте ему говорить о своих чувствах без стеснения.

Оцените степень риска. Даже прямые упоминания суицида могут быть очень разными: от случайных высказываний до продуманных планов. Обратите внимание на косвенные признаки, такие, например, как раздаривание любимых вещей.

Если нужно, обратитесь к специалисту.

Люди, решившие уйти из жизни, обладают своеобразным сознанием. Они не всегда в состоянии оценить всю полноту картины, а значит, увидеть руку помощи.

Если трудности не получается решить самостоятельно, не стоит тянуть с просьбой о помощи. Многие проблемы организма удается эффективно решить при помощи врача, а душе хорошо поможет психотерапевт.

Помните, что если подросток отказывается идти на консультацию, родители могут для начала сходить на нее сами.

Не расходуйте силы на самообвинения. Иногда ответы лежат на поверхности, но чтобы их увидеть, необходимо признать собственные ошибки. Нет смысла уничтожать себя из-за того, что было сделано не так.

Гораздо лучше попробовать поступать иначе, не правда ли?