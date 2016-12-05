Тем, кто давно не ждет

Помните знаменитое письмо Линкольна матери погибших солдат?

"Уважаемая Миссис Биксби! Мне показали сегодня в нашем штабе сводку командующего нашей Армии в Массачусетсе. Вы – мать пятерых сыновей, погибших на поле боя. Я понимаю, насколько холодны и бесполезны мои слова при попытке облегчить Ваше горе после столь невосполнимой потери. Однако не могу обойти вниманием тот факт, что Республика благодарна этим героям, которую они спасли ценой жизни. Я молюсь, чтобы Господь облегчил Ваши страдания и оставил Вам светлую память о любимых и потерянных. Вы можете гордиться сыновьями, положившими всё своё ценное на алтарь свободы. Искренне Ваш и с уважением Авраам Линкольн".

Ученые до сих пор спорят о том, существовало ли это письмо и его адресат на самом деле. Но даже если нет, то это та легенда, которую стоило выдумать как пример обращения к семьям, потерявшим на войне своих близких.

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Почему я об этом вспомнила?

Близятся новогодние, самые семейные, праздники. Это значит, что осиротевшие из-за войны в Украине родители, вдовы и дети еще сильнее ощутят свое одиночество.

Мы, все остальные, можем этому состоянию воспрепятствовать хотя бы немного через наши... письма. Да, именно через письма. Ведь внимание дороже всех денег.

Мы уже проводили такую акцию в прошлом году и вы не представляете, как радуются в украинских деревнях, когда получают письма со словами поддержки и ободрения от незнакомцев.

На этот раз у нас амбициозная цель - организовать 700 поздравлений для 700 семей.

Мы собираем открытки с 4 по 29 декабря.

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Их нужно присылать в конверте (здорово, если внутри окажется марка по Украине) на адрес Укрпочты: Елене Синицыной, а/я 75, Киев-70, 04070, или Новой почты: отделение №59, Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 39/11, на имя Елены Синицыной (091 318 22 72).

Также открытки можно передать в Киеве из рук в руки Елене Синицыной (звоните ей на 091 318 22 72).

Мы упакуем их в фирменные конверты сайта помощи семьям погибших военных "Небесная гвардия" и перед новым годом отправим по всем имеющимся у нас адресам.

Не знаете кому написать?

Напишите маме 25-летнего капитана 3-го полка спецназа Юры Бутусова, погибшего в феврале прошлого года на снегу возле своего подбитого БТР недалеко от Дебальцево.

Или жене и маленькой дочке военного журналиста Дмитрия Лабуткина, погибшего там же.

Напишите матери десантника-добровольца Игоря Брановицкого, который попал в плен в последние дни обороны Донецкого аэропорта и был публично застрелен военным преступником из России с позывным "Моторола".

Напишите вдове и матери пятерых детей Виоле Юлдашевой. Ее мужа-добровольца Темура убили летом на Саур-Могиле, а тело обнаружили и похоронили только через год.

Напишите малышу Артему Кирилюку, который после гибели отца Александра остался круглым сиротой и воспитывается дедом Николаем Симперовичем.

Или напишите Валентине Ивановне, пожилой маме добровольца из ДУК Андрея Козюбчика, который погиб в Песках в самый разгар войны. Женщина до сих пор не получила никакой помощи от государства, а недавно похоронила последнего близкого для себя человека - супруга.

Или напишите отцу погибшего лейтенанта Алексея Тыщика, мама которого не смогла пережить гибели сына и решила уйти вслед за ним из жизни.

Напишите родителям уже легендарного санинструктора Игоря Зинича, погибшего в Донецком аэропорту, жене и детям официально первого погибшего в результате АТО Геннадия Биличенко, или напишите крошечному сыну десантника Евгения Трофимова или вдове добровольца-айдаровца Виктора Гурняка.

А еще лучше - напишите просто Матери, Отцу, Вдове, Ребенку погибшего солдата или офицера.

Не знаете, что написать?

Так и напишите.

Напишите, что не знаете, какие слова подобрать, чтобы утешить их в горе.

Напишите, что помните какую жертву отдала их семья, что она не зря, что вы ее никогда не забудете.

Вы же не забудете, да?

В конце концов, просто поздравьте с наступающим Новым годом.

Не стоит слишком переоценивать масштабы распространения электронной почты и других видов современной связи в Украине, недооценивая тем самым значение старых добрых традиций.

Мало что сравнится с изумлением и радостью от внезапно обнаруженного письма, а не рекламы, в почтовом ящике.

Я дважды в жизни состояла в длительных переписках, и хорошо помню лихорадочное сбегание несколько раз в день по лестнице к почтальону.

Мало каких электронных посланий я потом ждала так же отчаянно. Разве только от тех, кто мне уже никогда не напишет.

Большинство из нас за последние три года написали множество статусов в социальных сетях о доблести наших погибших и о нашем долге перед их семьями. Все они потеряются и забудутся, а бумажная открытка может храниться годами. Купить и отправить ее стоит копейки, значение может быть бесценно.

Давайте вместе сделаем так, чтобы в дома, где давно не ждут тех, кто ушел навсегда, пришло хотя бы письмо.

Автор - Анастасия Береза, журналист, руководитель и сооснователь сайта помощи семьям погибших участников АТО "Небесная гвардия"