Пост-Євробачення-2017

Пам'ятаєте старий анекдот? Дзвінок у двері одеської квартири. На порозі стоїть огрядна жіночка.

– Доброго дня! Ви – інженер Петренко?

– Я.

– Ви – той самий інженер Петренко, який вчора врятував хлопчика Сіму Рабиновича, що ледве не потонув у морі?

– Так, я.

– А я – його мама. Ви не в курсі, куди поділася його панамка?

Цей анекдот згадався в зв'язку із закликами окремих народних депутатів розслідувати питання, пов'язані з нібито нецільовим використанням коштів організаторами пісенного конкурсу "Євробачення-2017", які саме сьогодні, 2 червня, відзвітували про проведення конкурсу.

Євробачення вже стало набутком нашої історії. Зрештою, Україна за 26 років незалежності не так часто виступала в ролі господарки і організаторки подібних заходів дійсно світового рівня.

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У даному заході українські прикордонники нарахували більше 1,5 тисяч прибулих учасників із 20 країн.

Окрім того, за словами голови управління туризму Київської міськдержадміністрації Антона Тараненка: "За весь час з 1 по 14 травня у Київ на Євробачення приїхали близько двадцяти тисяч іноземців та сорок тисяч внутрішніх туристів".

Кількість тих, хто взяв участь і відвідав конкурс, чимала. Ті, хто коли-небудь займалися організаційною роботою, знає – потрібно було добре попрацювати, щоб усім догодити: учасникам і гостям необхідно було десь зупинитися, харчуватися, відчути себе у безпеці тощо.

До того ж, часу на підготовку було відверто небагато.

У нас чомусь кожен захід подібного роду готується у авральному порядку – згадайте, як п'ять років тому команда, що готувала Євро-2012, у рекордно стислі терміни побудувала стадіони і аеропорти, хоча керівництво України думало відмовлятися від проведення футбольного чемпіонату, вважаючи, що встигнути провести його на належному рівні просто не реально.

Цього року ситуація знову змінилася.

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Спочатку підготовкою займалася одна група фахівців, пізніше, за п'ять місяців до проведення пісенного конкурсу, підготовку організовувала уже інша група.

Сама аура проведення Євробачення в Україні не сприяла тому, щоб пісенний конкурс відбувся.

Лунало чимало голосів з лейтмотивом: "А може, ну його?.." Цьому сприяли як внутрішні чинники – наприклад, війна на Донбасі (багато хто вважав, що проводити конкурси в цілому не личить, оскільки під час війни це недоречно), так і зовнішні – особливо заважали проведенню саме ті, хто розв'язав цю війну, – Росія.

Говорилося, що Конкурс варто перенести в іншу країну, оскільки Україна, начебто, не спроможна його провести.

Завжди після того, як захід відбувається, у пресі й інших засобах масової інформації проходять різного роду обговорення, як з позитивного боку, так і з негативного.

Дещо несподівано чути звинувачення від різних офіційних осіб, народних депутатів України щодо непрозорості витрат коштів на Євробачення-2017.

Нещодавно народний депутат України Євген Рибчинський заявив: "Розкрадання 30-ти мільйонного бюджету було буквально на всьому: трибунах, рекламі, кабінках, ноутбуках, світлі, звуці, кордебалеті і навіть на звичайній питній воді.

…Фахівці шоубізу просто ніяковіли від сум, призначених на ті чи інші статті бюджету. Ніяковіли, дратувалися, обурювалися, але зробити, на жаль, нічого не могли".

Пам'ятаєте? "А я прийду і зіпсую вам свято". Це про Рибчинського.

Зрештою, ще Шота Руставелі писав про те, що "Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны".

От і з'являються запитання типу: а чому трибуни (обладнання для сцени, техніку тощо) закупили у фірми А, а не у фірми В? А чому не прислухалися до побажань пана Х і пропонованих (лобійованих) ним фірм? А чому така-то послуга виявилася дорожчою, ніж планувалося? І головне питання: а куди поділи Леді Гагу?

Зрештою, будь-яка справа вимагає того, щоби організатори по її завершенні відчиталися і надали всі необхідні документи і пояснення. Але кричати "Все вкрадено!" ще до надання офіційного звіту – це, як мінімум, дивно.

Пан Рибчинський повідомив, що навесні цього року у Верховній Раді групою небайдужих народних депутатів було створено міжфракційне депутатське об'єднання "Прозоре Євробачення", яке при потребі може створити тимчасову слідчу комісію з приводу зловживань при розподілі коштів. А також про розпочате досудове розслідування кримінального провадження поліцією міста Києва.

Дивні речі відбувалися і з нібито запрошеною до виступу на Євробаченні співачки Леді Гага. Вона, начебто, мала виступати безкоштовно, як минулого конкурсу Джастін Тімберлейк у Стокгольмі. Але виступ надали колишній переможниці на Євробаченні Руслані.

З'ясовується, що Леді Гагу ніхто не запрошував, а озвучив таку інформацію продюсер Ігор Тарнапольський в одному із інтерв’ю для інтернет-видань.

У свою чергу, виконавчий продюсер Євробачення-2017 Павло Грицак розповів: "Із подивом прочитав у інтерв'ю Ігоря Тарнопольського про переговори з менеджментом співачки Леді Гага.

Якщо б такі переговори велися, і вона підтвердила би свою участь у шоу, або ці переговори були б хоч на мінімально серйозному рівні, то про це знав би я, і знали б у ЄМС (Європейська мовна спілка)".

Що стосується "розкрадання грошей", то Грицак на одному із телеканалів повідомив, що на організацію і проведення Євробачення-2017 організаторами було витрачено менше грошей, аніж планувалося на початку підготовки конкурсу.

Він також сказав, що ніколи не йшлося про бюджет для Євробачення у розмірі 30 мільйонів євро, що така інформація є не що інше, як чергова "качка".

А з часом буде видно, що українське Євробачення-2017 вийшло одним із найдешевших за останні роки. Принаймні, вже зараз можна говорити, що бюджет "українського" Євробачення не перевершив показники попередніх конкурсів.

Добре, коли є конструктивна критика. Погано, коли линуть безпідставні звинувачення. А втім, час покаже, хто має рацію.

Адже головний ефект від Євробачення – це не сам конкурс, а той позитивний ефект, який отримала Україна в іміджевому плані.

За словами організаторів, загальна аудиторія телеглядачів склала більше 180 мільйонів осіб, на Євробаченні були присутні 1500 журналістів і більше 1500 представників делегацій. Було продано більше 64 тисячі квитків на всі шоу Євробачення.

У плані безпеки відмінно спрацювали як поліція, правоохоронні органи, так і охорона. Було затримано 14 правопорушників, зупинено декілька літальних апаратів, вилучено понад 2 тисячі заборонених предметів, і багато чого іншого.

Закордонні видання, які писали про Євробачення-2017, у першу чергу відзначали, що про Україну досі мало знали. The Guardian написали, що Київ гостинний і красивий; адже досі єдине, що люди знали в Британії про Україну – це Чорнобиль та війна. Там сподіваються, що після Євробачення інтерес до України значно зросте.

Видання Deutsche Welle зазначило, що шоу і настрій аудиторії ніяк не вказували на те, що в країні, де проходить 62-й конкурс Євробачення, йде війна: "Єдине відображення триваючого протистояння України та Росії – це відсутність останньої країни на конкурсі".

Соціологічні дослідження, які були проведенні до і під час проведення Євробачення, показують високий вияв зацікавленості щодо України: 92% гостей, які приїхали до України, сказали, що хочуть повернутися ще раз у нашу країну.

Відзначається, що іноземці відчували себе комфортно в Києві, у них залишилися тільки позитивні емоції від конкурсу і міста, що Євробачення-2017 було одним із найкращих за всю історію музичного змагання.

Але як це по-українськи – додати ложку дьогтю!..

Рахуючи, скільки коштів пішло на покращення іміджу України в Європі і світі, варто було би задуматися, скільки досі витрачено на те, аби цей імідж зруйнувати.

Порахуйте усі корупційні скандали, провали владоможців, порожні обіцянки перших осіб, провали у реформах, будівництво "стін" та інші революційні експерименти – усе те, що спряло погіршенню ставлення світової спільноти до України і стрімкій втраті авторитету нашої держави в світі.

І тоді знову згадайте анекдот про маму Сіми Рабиновича і його панамку.

Юрій Сидоренко, спеціально для УП.Життя