Косметична реформа охорони здоров'я

Міністерство охорони здоров'я вважає, що спотворення ідеології реформування системи фінансування охорони здоров'я, яке відбувається внаслідок опрацювання сотень правок депутатів робочою групою парламентського комітету з охорони здоров’я це прямий удар по здоров’ю всіх українців.

Суть запропонованої нашою командою реформи полягала у трьох ключових кроках:

– впровадженні міжнародних протоколів лікування,

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– формуванні єдиного пулу гарантованої медичної допомоги для всіх громадян

– єдиних тарифах на медичні послуги в медичній галузі.

Ці кроки були проговорені.

Після опрацювання близько 900 правок від 76 народних депутатів закон зазнав суттєвих змін.

Зокрема, робоча група внесли три великі зміни, що значно впливають на суть законопроекту:

1. Вилучені положення про запровадження міжнародних настанов шляхом визнання їх джерел. Натомість пропонувалися різні варіанти адаптації їх національними структурами (Академія наук, профільні асоціації).

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2. Пропонується включити положення про фінансування первинної ланки через механізм субвенції.

3. Вилучено поняття про співоплату за медичні послуги. Передбачаються тільки послуги, які держава покриває на 100% (зелений список), і послуги, які пацієнт оплачує повністю (червоний список).

Чому це так критично?

1. Визнання міжнародних настанов лікування та діагностики.

Медичні настанови по суті є знанням, вони формуються за результатами наукових досліджень. Вони є знаннями та фактами, використовуються для лікування людей у всьому світі, і не можуть проходити ніяких корупційних "перевірок на якість".



Відмова від визнання міжнародних медичних настанов (протоколів) означає, що українців і далі лікуватимуть не за міжнародними стандартами, а так, як хочуть, продовжать нав’язувати застаріле лікування та ліки, замість нових підходів та практик, які використовують в розвинутих країнах.



Замість того, щоб прагнути до підвищення рівня медицини, ми на рівні закону залишимо лікування радянськими методиками, що неприпустимо.



Коли українець в пошуках кращої медицини їде до Німеччини або Ізраїлю, його там лікують не "як українця", а як людину. Лікування онкології, чи діабету в українця, американця чи француза нічим не відрізняються.

2. Єдиний пул гарантій для всіх громадян.

Передача бюджетів на первинну допомогу через механізм субвенції місцевим органам самоврядування повністю розриває систему охорони здоров’я на дві частини.



Держава отримує обов’язки лікувати складні захворювання, але повністю втрачає механізми впливу на найважливішу медичну ланку – первинну, де їх можна попереджати

Це унеможливлює створення нової потужної служби сімейних лікарів.



Також механізм субвенції залишає фінансування первинної ланки в руках у існуючої адміністративної вертикалі.

Замість того, щоб гроші ходили за пацієнтом, вони почнуть ходити за чиновником.

3. Єдині, прозорі та зрозумілі тарифи для всіх громадян з єдиними співоплатами.

Це має створити повністю легальний ринок медичних послуг, на якому кожен громадянин фінансово захищений настільки, наскільки всі інші і кожен може впливати на своє лікування.



Урядовий законопроект передбачав модель співоплат, з виконанням всіх обмежень, встановлених Конституцією України.



Легальні співоплати є важливим соціальним інструментом заміни хабарів в лікарнях і перебудови відносин між пацієнтом та системою.



Також співоплати є інструментом впливу громадянина на своє здоров’я, стимулюючим інструментом для швидкої перебудови мережі та росту якості.



Ми орієнтувались на разову (!) співоплату при захворюванні в розмірі 20% мінімальної зарплатні (640 грн.) в госпіталі та 1,5% мінімальної зарплатні (48 грн) на рівні амбулаторного лікування.



Скасування в законопроекті співоплат суттєво загальмує зміни в лікарнях та поставить всі комунальні та державні заклади в конкурентно невигідні умови, відносно до приватних.

У проекті Закону залишились важливі положення:

1. Оплата за послугу та договірні стосунки з медичними закладами.

2. Поняття гарантованого пакету – чіткого обсягу зобов’язань держави щодо медичних послуг та ліків. Змінено лише його назву на "програму державних медичних гарантій". Це робить назву більш звичною для бюджетного законодавства, але не міняє суті.

3. Незалежний від постачальників (лікарень, місцевої влади, МОЗ) замовник медичних послуг – Національна служба здоров’я України (цю незалежність зруйнує механізм субвенції).

4. Залишились усі позиції, які стосуються системи e-Health. Найбільш важливе для нас – відкрита статистика здоров’я нації у знеособленому вигляді.

Але ці положення не можна називати реальною реформою, яка дасть очікувані суспільством результати.

Медична реформа не робиться для того, щоб всім було зручно, вона робиться для того, щоб ми всі були здорові. І для цього нам всім потрібно буде багато працювати.

Сьогодні головний внутрішній ворог України – імітація реформ.

Ми всі маємо визначитись – чи ми збираємось реформувати систему охорони здоров’я?

Якщо так, то давайте ми будемо саме реформувати, а не імітувати реформи.

Давайте створювати реальні механізми захисту громадян, замість пустих декларацій 100% гарантій держави покриття всього взагалі, як це було останні 25 років.

Ми вимагаємо залишити суть медичної реформи та інструментарій системи незмінним, згідно законопроекту, який розробила команда Міністерства охорони здоров’я, народних депутатів (з 8 комітетів та 8 фракцій і груп Верховної Ради), міжнародних експертів і за який проголосувала Верховна Рада у першому читанні.

Також я звертаюсь до профільного комітету з вимогою припинити саботаж, винести будь-який висновок про законопроект №6327 та передати його для розгляду в зал.

Реформа системи охорони здоров’я в 40-мільйонній європейській країні не може стояти під загрозою через власні амбіції та корупційні інтереси кількох депутатів парламентського комітету.

Сьогодні та завтра в країні відбувається саміт Україна – ЄС.

Якщо ми інтегруємось в Європу, то нам потрібні реальні реформи, які змінять життя людей, а не їх імітація.

Ми разом з всією командою міністерства впевнені, що в країні є здорові сили, які не дадуть перетворити найбільш важливу для кожного громадянина реформу в муляж.

Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров`я України