Реальний крок у ЄС

12 липня головний законопроект реформи охорони здоров’я №6327 вийшов із комітету з питань охорони здоров’я з рекомендацією підтримати в залі.

Я хочу подякувати Сергію Березенко, Ірині Сисоєнко, Оксані Корчинській, Тетяні Донець, Олені Колгановій, Андрію Шипко, Олександру Біловолу та Олексію Кириченко. За те, що для вас інтереси держави та суспільства важливіші за власні.

За результатами узгодженого тексту, підготовленого до другого читання:

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1) Співоплат в проекті закону немає. Залишаються тільки зелений (100% покриття) і червоний (100% оплата пацієнтом) списки, але синього списку немає. Всі послуги з нього перейдуть або в зелений, або в червоний список.

Таким чином ми не зможемо використовувати інструмент часткового покриття — наприклад, коли держава платить 70%, а людина 30%.

Це не є правильним. 71% українців, за результатами опитування, підтримують те, що держава має покривати 70%, а громадянин 30% або менше (група Рейтинг, травень 2017).

Цей інструмент знадобиться нам на етапі реформування спеціалізованого лікування — насамперед для того, щоб позбутися листів очікування.

Ми впевнені, що за рік-півтора технічна необхідність такого інструменту буде очевидна для всіх і всі захочуть повернутися до цього питання.

Але в редакції законопроекту, яку підтримав профільний комітет, ми можемо стартувати реформу первинної ланки з січня 2018-го року, для цього маємо весь інструментарій.

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2) Також із законопроекту вилучили статтю про міжнародні клінічні настанови.

Зараз міжнародні настанови працюють через юстований наказ МОЗ.

Завжди є ризик скасування наказу, однак поки наша команда буде працювати в міністерстві, міжнародні настанови будуть діяти.

Ми вже зараз продовжимо роботу із визнання міжнародних настанов як джерел знань на законодавчому рівні, щоб медична допомога за міжнародними стандартами стала законом в Україні.

Які є загрози:

Головна загроза для всієї реформи — спроба залишити субвенцію на первинну медичну допомогу у органів місцевого самоврядування.

Цей крок повністю зруйнує реформу, бо забере у держави можливості керування найважливішою для охорони здоров’я первинною ланкою та профілактикою.

Ми не зможемо давати лікарям бонуси за додаткові досягнення, не зможемо фінансово впливати на лікаря, коли бачимо у нього по e-Health статистично погані результати.

Це не дасть розвиватися профілактиці і ми ніколи не зведемо бюджет охорони здоров’я, бо так і будемо далі лікувати, замість того, щоб запобігати.

Цю помилку зробили в Польщі і втратили на цьому декілька років.

Ми не можемо брати на себе такі ризики і маємо запустити інструментарій реформи у вигляді, в якому його запуск відбувся ефективно у багатьох країнах.

Ми віддамо всі кошти в самий низ, децентралізуємо систему до рівня пацієнта, бо гроші мають ходити за пацієнтом, а не за чиновником.

Уряд виділив додаткових 10 млрд гривень на реформу охорони здоров’я і більша частина цих коштів піде саме на первинну ланку.

Єдиний фінансовий пул страхових ризиків та єдине покриття всіх рівнів медичної допомоги — це ключові стовпи реформи, без яких вона не запрацює.

Комітетом було підтримано рішення залишити саме єдиний пул фінансування і не підтримувати механізм субвенції.

Чи є редакція закону після останнього комітету реформою?

Так, безумовно.

Незмінними у законопроекті залишилися: головний принцип "гроші ходять за пацієнтом", договірні стосунки з медичними закладами, поняття гарантованого пакету медичних послуг та ліків (перейменовано у "програму державних медичних гарантій"), Національна служба здоров’я як єдиний та незалежний замовник послуг та розвиток системи eHealth.

Залишився останній крок, що має дати нарешті старт медичній реформі в Україні.

Сьогодні в Парламенті дуже складний день, але реформа системи охорони здоров’я є питанням, яке зараз об’єднує зал.

Всі розуміють: важливо починати робити це вже зараз.

Ми дуже сподіваємося, що сьогодні, 13 липня, депутати зможуть розглянуть законопроект у другому читанні.

І ми звертаємось до всіх наших друзів у парламенті — допоможіть статися мрії.

Ми будуємо систему охорони здоров’я, де будь-хто — бідний він чи багатий — однаково реалізує своє право на здоров’я.

Це є мета, що може нас всіх об’єднати. Це ефективні механізми реалізації соціального права на охорону здоров’я для всіх.

Це насправді потрібно нам всім.

Саме сьогодні, в день саміту Україна-ЄС, ми можемо зробити цей реальний крок до Європи.

Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров’я України

