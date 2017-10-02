Внешние игры и внутренние диалоги: "Ну почему же я не..."

Валентина Гуриевская психолог, к.гос.упр, доцент кафедры парламентаризма и политического менеджмента НАГУ при Президенте Украины, для УП.Жизнь
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2 жовтня 2017

Сегодня я поймала себя на мысли: "Ну почему же я не..."

Думаю, что любой из нас не раз играл в эту игру.

Более того, можно с уверенностью сказать, что эта игра – любимая для многих людей. Причем на протяжении всей жизни.

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Начало традиционное: ты либо вспоминаешь свою давнюю мечту, из серии сказки о Золотой рыбке:

– Хочу быть столбовою дворянкою!

И тогда ловишь себя на мысли:

– Ну почему же я до сих пор ею не стала?

Или же что-то бросается в глаза и запускает внутренний диалог:

– Вот, кто-то же смог и все себе уже устроил, сделал, достиг, победил, а я – нет.

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В этой точке для любителей пострадать по полной, можно усугубить ситуацию или сгустить краски, внимая к себе:

– Ну почему я такая/ой несчастн(ая)/ый (бедн(ая)/ый, неудачлив(ая)/ый, обездоленн(ая)/ый и т.д.)?

Или:

– За что это мне?

Или еще:

– Ну что я могу сделать?

Такой себе сортирный блюз, о поистине великих страданиях и здесь можно подливать масла в огонь до бесконечности, желательно доводя видение ситуации до абсурда.

Но если вы продвинутый пользователь и иногда вникаете в психологию, то можно пропустить этот шаг, обойдясь малой кровью и замечая, что сейчас с вами происходит? То есть, что вы чувствуете?

Дальше обычно по плану также стабильный наборчик чувств по этому поводу: разочарование, безнадежность, беспомощность, апатия, злость на самого себя, не понимание, тупость...

Следующая точка – это либо потирают ручки наши зависимости:

Эх, сгорел сарай – пусть и дом горит! Да ну его все!

И вы делаете то, за что завтра будете на себя злиться: в ход идут сладкое, спиртное, сигареты ну и кто на что горазд.

Еще один из вариантов – это выход на арену внутреннего тирана:

– Ану взял(а) себя в руки, пошел(ла) и немедленно сделал(ла)...

В продолжение, как вариант, может быть разговор с кем-то.

Для любителей более жестких и горьких сценариев звонок будет тому, кто скажет:

– Ты сам виноват и ты это знаешь, это очевидные вещи.

Или же звонок теплой жилетке: мужу, другу, маме, брату.. То есть тому кто наверняка скажет – расслабься, не переживай, все нормально, ты молодец!

В принципе вариантов не так много, но давайте продвинемся на следующий уровень, что уже более интересно. И это ответ на вопрос:

– Что на самом деле происходит? Зачем? Зачем мне эта игра? Что она мне дает? В чем ее выгода для меня?

Я понимаю, что если вы не системный психотерапевт, то вопрос о выгоде звучит кощунственно, как наезд на самое святое-больное.  

Но просто дело в том, что у нас не очень-то большое разнообразие выбора – ты либо просыпаешься в фильме "День сурка", и этот сценарий проигрывается бесконечно, – либо берешь полную ответственность за себя и осознаешь себя и свою игру.

Вопрос:

– Зачем это мне? – это всегда горячая точка, которая ускользает от понимания и нужно учиться быть проворной кошкой, чтобы его удержать.

Это заколдованное место – край, возле которого идет бессознательная борьба двух идентичностей – старой и новой. Здесь много тумана и дискомфорта.

Старая будет тянуть одеяло на себя и кричать:

– Это глупости. Я не могу этого принять. Я не понимаю. Я не причем. Мне больно! Я не хочу об этом говорить!

Это как бередить старую рану. То есть место, которое для многих лучше обойти стороной и не замечать, или закрыть на него глаза.

Новая будет готова идти дальше и искать ответ на вопрос:

– Так зачем это мне?

И будет желать роста больше, чем обыденной привычной норки страданий "Пожалейте меня бедняжечку!", в которую можно спрятаться. И она готова встретиться со своей болью или разочарованием. То есть готова дать своему прошлому пройти. Отпустить его и идти дальше.

Да, без определенной смелости, терпения и мужества здесь не обойтись.

В этом месте пути разойдутся:

– Направо пойдешь – коня потеряешь...

Сказка права в этом вопросе, терять то все-равно придется. Просто можно этого не осознавать, но потери будут и там и там.

То есть плата за то, чтобы ничего не менять и удерживать все как прежде будет у каждого своя. Как однажды сказала моя подруга-психолог:

Тюнинг розовых очков с каждым днем будет все дороже и дороже.

Жизненная практика показывает, что это так.

Чаще всего это болезнь или то, что называют психосоматикой, или зависимости, трудоголизм, что такая же болезнь как и любая другая...

То есть здесь все пути будут идти в обход, чтобы только не встретиться с собой, убежать от своей боли или раны.

Удивительно, но все эти острые и сильные чувства могут оказаться мифом, миражем, сном, который при работе над собой может рассеяться как дым и освободить "Я" из плена прошлого, очистить дорогу к вдохновению.

Сдерживаю свои порывы сказать словами Михаила Булгакова: №За мной мой читатель! Работаем над собой!"

Так вот, оставим в этом месте тех, кто идет направо – ведь как бы то ни было, нужно признать, что каждый сам лучше знает, что он делает и не делает со своей жизнью и когда уже созрела готовность что-либо менять.

А нас еще ждет дорога вперед:

– А кто прямо пойдет – себя потеряет...

Речь идет о прощании со старой идентичностью. И самое лучшее, что в этом месте нужно сделать – это поблагодарить за то, что все это время она поддерживала нашу безопасность и выживание.

Ну а дальше – вот он, вопрос:

– Так зачем это мне, что это мне дает?

Ответ будет, безусловно, у каждого свой:

– расслабиться и ни о чем не думать;

– получить поддержку и любовь;

– почувствовать некую идентичность;

– толчек к развитию, если вы думаете, что без гнета над собой вы не способны ничего сделать;

– позволение снять с себя груз ответственности за все и просто передохнуть; – и многое другое, личное, что требует своего понимания.

Это может быть и неосознанный сценарий, переданный от наших предков или значимых людей, когда кто-то близкий говорил вам в детстве:

– Вот, посмотри на соседского Петю – он хороший, он уже все сделал правильно.

И у вас при этом сжималось сердце, и вы чувствовали боль одиночества и разобщенности, и хотелось все сделать так, как говорят, чтобы только преодолеть эту разобщенность и эту вину за то, что я не такой и со мной что-то не так – и быть таким, каким хотел видеть тот, самый родной человек...

И теперь, несмотря на то, что тогда в детстве это было невыносимым, сейчас, этот голос уже стал твоим внутренним тираном и этот шаблон, не смотря на то, что причиняет боль, все еще живет и поддерживается.

Но самое важное – это то, что, таким образом происходит обесценивание всего, что было до этого, своего уникального пути и своего "я", отречение от бесценного опыта своей души, своих жизненных уроков, всего, что мы приобрели.

Как только возникают страдания на тему "Почему я не..." мы вступаем на путь предательства по отношению к себе.

Как будто говорим:

– Все, что с тобой происходило, все твои действия и усилия – это ерунда! Ничего это не стоит! 

Хорошая новость в том, что власть старого сценария длится только до тех пор, пока он не осознан и не назван. 

– Спасибо тебе, что ты поддерживал мою безопасность. Но на сегодня я могу получить и это расслабление, поддержку, любовь, связь с другими, развитие, отдых и все, что я получаю от тебя – другим путем, осознавая себя и свои чувства, без необходимости насилия, пренебрежения своего опыта, обесценивания себя и поэтому я могу с благодарностью отпустить старые программы, привычки, роли. 

Ведь в каждый момент жизни каждый человек принимает наиболее правильное для себя решение, исходя из своих внутренних ресурсов. И с этой точки зрения нет ошибок, есть только пути роста и приобретения опыта жизни.

Это наш внутренний капитал, который мы накопили в процессе жизни. И теперь, опираясь на него, мы можем двигаться дальше.

Но для этого нужно как минимум признать важность всего, что происходит, важность своего уникального жизненного пути развития.

Это так естественно.

Ведь в природе нет ничего одинакового. Каждый лист имеет свой узор, каждая река – свой путь.  

Как и живой природе, нам также необходимо принятие и безусловная любовь к себе, ведь так мы сможем приумножить ее в мире.

Спасибо тебе, мое "Я". Я люблю тебя.

Валентина Гуриевская, психолог, специально для УП.Жизнь


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